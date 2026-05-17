SNL: Paul McCartney performt „Days We Left Behind“ und „Band on the Run“

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Paul McCartney kehrte zu „Saturday Night Live“ zurück – 15 Monate nachdem er das 50th-Anniversary-Special der Sendung mit einer unvergesslichen „Abbey Road“-Medley abgeschlossen hatte. Diesmal brachte er die Lead-Single seines kommenden Albums sowie einen Wings-Klassiker mit. Und als die Show schon so gut wie beendet schien, legte McCartney noch eine Zugabe drauf.

McCartney eröffnete mit dem ruhigen „Days We Left Behind“ aus „The Boys of Dungeon Lane“ – ein Song, der von seinen Kindheitserinnerungen in und um Liverpool schöpft.

„Ich dachte genau darüber nach – über die Tage, die ich hinter mir gelassen habe. Ich frage mich oft, ob ich einfach nur über die Vergangenheit schreibe, aber dann denke ich: Worüber sonst soll man schreiben?“ erklärte McCartney, 83, Anfang des Jahres in einem Statement. „Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool. Da ist auch eine Passage über John [Lennon] und die Forthlin Road, die Straße, in der ich früher gewohnt habe. Dungeon Lane liegt ganz in der Nähe. Ich bin in einem Ort namens Speke aufgewachsen, einer ziemlich Arbeiterklasse-Gegend. Wir hatten kaum etwas, aber das spielte keine Rolle, weil die Leute alle großartig waren und man gar nicht merkte, dass man so wenig hatte.“

McCartneys erstes Album seit 2020

„The Boys of Dungeon Lane“ ist McCartneys 18. Soloalbum und sein erstes seit „McCartney III“ aus dem Jahr 2020. Der frühere Beatle arbeitete daran mit Produzent Andrew Watt zwischen den Tourstopps seiner gefeierten Got-Back-Tour. Zu den weiteren Tracks zählen „Salesman Saint“ und „Home to Us“, sein erstes Duett mit Ringo Starr.

McCartneys zweiter Auftritt galt „Band on the Run“, dem Grammy-prämierten Titeltrack von Wings‘ Album aus dem Jahr 1973. Wie schon bei „Days We Left Behind“ saß Chad Smith von den Red-Hot-Chili-Peppers am Schlagzeug.

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McCartney, dessen Wings-Dokumentation „Man on the Run“ gewidmet ist, gab sein SNL-Debüt 1980, ein Jahr bevor die Band sich auflöste. Beim 40th-Anniversary-Special der Sendung im Jahr 2015 spielte er „Maybe I’m Amazed“ von seinem ersten Soloalbum und sang gemeinsam mit Paul Simon eine gekürzte Version des Beatles-Songs „I’ve Just Seen a Face“.

Überraschende Zugabe zum Saisonfinale

Am Samstag, während über dem Abspann der 51. SNL-Staffel die Credits liefen, stieß McCartney kurzerhand wieder zur Band und spielte „Coming Up“ aus „McCartney II“ von 1980.