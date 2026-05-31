Paul McCartney hat Eleanor Rigbys Geschichte sein ganzes Leben lang erzählt

„Momma gets by while Papa gets high“, singt Paul McCartney am Ende seines grandiosen neuen Albums „The Boys of Dungeon Lane“. Es ist eine Geschichte, die er sein ganzes Leben lang weitererzählt hat – die Ballade einer zähen, einsamen, aber unverwüstlichen älteren Frau, die sonst niemand auch nur wahrnimmt. Er hat immer Songs über solche Frauen geschrieben, angefangen bei „Eleanor Rigby“ und „Lady Madonna“ über „Another Day“ bis hin zu „Jenny Wren“. Das ist Pauls liebste Figur zum Singen – oder vielleicht einfach seine liebste Art von Mensch.

Es war schon immer das, was McCartney von anderen männlichen Songwritern seiner Generation abhob. Vor sechzig Jahren schrieb er „Eleanor Rigby“, damals gerade 24, ein Beatle mit der ganzen Welt zu seinen Füßen. Aber er begleitet sie noch immer all diese Jahre später, jetzt, wo er älter ist, als Eleanor Rigby je werden durfte. „Momma Gets By“ klingt wie ein Moment des Kreisschlusses – die Vollendung einer lebenslangen Geschichte.

Die Frau in „Momma Gets By“ geht arbeiten, um die Miete zu zahlen, hält die Familie zusammen. Ihr fauler Mann ignoriert sie, aber sie klagt nicht, sie macht einfach weiter. Warum? „She loves him“, singt Paul, immer wieder. „With all her heart and soul.“ Er greift hinauf in seine fragilsten Höhen, sodass man seine echte Stimme hört – die, die er heute hat, von den Jahren gezeichnet. Er will sichergehen, dass niemand all die langen und gewundenen Wege in seiner Stimme verpasst.

Immer fasziniert von alten Menschen

Paul war schon immer fasziniert von alten Menschen, selbst als er das liebste Symbol der flammenden Jugend der Welt war. Im Summer of Love schenkte er der Welt eine versponnene Fantasie über ein Paar im unvorstellbaren Alter von vierundsechzig Jahren. Aber „When I’m 64“ war jünger, so viel jünger als heute. In wenigen Wochen wird er 84. Und verdammt noch mal, ja, we still need him and feed him.

„Dungeon Lane“ setzt seinen historischen Lauf fort – die Tatsache, dass Sir Paul mit 83 einfach eine Gitarre in die Hand nehmen kann und Songs wie diese heraussprudeln? Der Mann hat „Love Me Do“ vor neunundsechzig Jahren geschrieben. Das sind die Fünfziger, falls die Mathematik gerade hakt. Aber hier ist er in den Zwanzigern, immer noch in Hochform. „Dungeon Lane“ hat vielleicht zwei oder drei schwächere Songs von vierzehn – wenn Drake ein Album mit dieser Trefferquote hinlegen würde, hätte er mehr Hits als die Beatles.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Maccas vergangene zwei Jahrzehnte waren ein goldenes Zeitalter, seit seinem Comeback 2005 mit „Chaos and Creation in the Backyard“. „First Star of the Night“ ist eine Liebesballade, die Romantik mit Achtzigplus wie Seligkeit auf Erden klingen lässt. Sie passt zu „The Kiss of Venus“ von 2020 oder „Venus and Mars“ von 1974 – Macca liegt nie daneben, wenn er im Sternengucker-Modus ist. „Mountain Top“ und „Lost Horizon“ sind verführerische psychedelische Reisen, die er zu Liebesliedern macht, weil er eben Paul ist.

Rückblick auf die Beatles-Jahre

Er singt auch darüber, auf die Beatles zurückzublicken – wie alle vier dieser Jungs es liebten, sobald sie ein Studio betraten. Zwischen den Solokarrieren von John, Paul, George und Ringo haben sie mehr „Weißt du noch, als wir die Beatles waren?“-Songs als echte Beatles-Songs. „Home To Us“ und „We Two“ besuchen Liverpool mit Ringo; „Days We Left Behind“ und das großartige „Down South“ feiern die frühen Tage mit den Kumpels. (Fakt: Keine andere Band macht das! Mick Jagger würde sich lieber von Keith blind rasieren lassen, als zu singen, wie viel Spaß sie mit Brian Jones hatten.)

„Momma Gets By“ ist eine alternative Zeitlinie, in der Eleanor Rigby endlich die Hochzeit bekommen hat, die sie wollte – auch wenn es nicht ganz ihren Träumen entspricht, aber sie hält durch. McCartney weigert sich, Ironie hineinklingen zu lassen, weil keine da ist. Er wird nicht herablassend ihr gegenüber, bemitleidet sie nicht und lässt es auch den Hörer nicht tun. Er verweigert es, daraus einen traurigen Song zu machen. (Er hätte das problemlos gekonnt – er ist nicht schlecht darin.) Aber er sieht ihren alltäglichen Kampf als einen noblen Widerstand gegen die Welt, der ihr „heart and soul“ am Leben erhält.

Sechzig Jahre später ist „Eleanor Rigby“ ein Song, den jeder kennt, der aber mit der Zeit immer rätselhafter wird. Noch einmal: Paul war 24, als er ihn schrieb. Entschuldigung, das ist schlicht absurd. Er war ein Beatle, der hübscheste Junge der Welt, der glamouröseste Popstar überhaupt. Swinging London war sein Spielplatz, voll von Partys, Ausstellungen und Nachtclubs. Aber er konnte nicht aufhören, an die müde, einsame Eleanor zu denken, die im Hintergrund einer Kirche lauert und Reiskörner aufsammelt. (Was für ein Bild für einen 24-Jährigen.) Nicht einmal der Priester bemerkt sie. Aber er schenkte dieser Außenseiterin eine seiner schönsten Melodien und inspirierte George Martins bahnbrechendes Streicher-Arrangement.

Eleanor Rigby – ein Fensterblick

In seinem Buch „Lyrics“ gibt es eine Aufnahme, die er 1966 gemacht hat – der Blick aus dem Fenster des Zimmers, in dem er wohnte, oben auf dem Dachboden im Haus von Jane Ashers Eltern. Man sieht diese Aussicht und stellt sich vor, wie Paul auf eine Stadt voller Aufregung blickt. Aber er schaute aus diesem Fenster und sah all the lonely people. „Eleanor Rigby“ schrieb er in diesem Zimmer.

Doch er war schon immer fasziniert von der Geschichte dieser Heldin. Er hat sie durch die Jahrzehnte begleitet, von „Treat Her Gently/Lonely Old People“ über „Junk“ bis zu „Little Willow“. Seine erste Solo-Single war „Another Day“, 1971: ein Tag im Leben einer ganz gewöhnlichen Büroangestellten, mit Arbeit zu erledigen, aber im Kampf darum, ihre Hoffnungen und Träume am Leben zu halten. Niemand sonst hätte sie bemerkt, geschweige denn einen Song für sie geschrieben. „Ich glaube, im Grunde bin ich ein Voyeur“, sagte Paul mir 2021. „Eine Frau beobachten, anstatt einfach mit ihr zusammen zu sein, und denken: ‚Oh, das liebe ich.‘ Eine Tasse Kaffee trinken, mit ihren Unterlagen ins Büro gehen, all das – ihr durch den Tag folgen.“

„Momma Gets By“ feiert die Werte, die er in der älteren Generation verehrte. Aber er hat diesen Werten nicht nur Lippenbekenntnisse gezollt. In den 1970ern, als jeder andere englische Rockstar – einschließlich seiner Beatle-Kollegen – in den Fleischtöpfen Hollywoods versank und Sex, Drogen und Brandy Alexanders hinterherjagte, war Paul mit Linda auf dem Bauernhof oben in Schottland und zog eine Schar Kinder groß. Er grub Gräben und fütterte Hühner und sorgte dafür, dass das Dach dicht blieb. Er flickte buchstäblich die Löcher, durch die der Regen hereinkam. Es hielt seinen Geist davon ab zu wandern.

Kein Platz für Generationenkrieg

Er war der Beatle, der mit dem Generationenkrieg seiner Zeit nichts anfangen konnte – er setzte sogar den Helden seines Vaters, Fred Astaire, 1967 aufs Cover von „Sgt. Pepper“. In „When I’m 64“ spielen Paul und John das alternde Paar und steigern sich wunderbar gegenseitig zu dem Prahlstück: „We shall scrimp and save!“ Diese beiden, ehrlich – sie planten schon, ein mürrisches altes Ehepaar zu werden, als sie noch zwei großmäulige junge Kerle auf dem Gipfel der Welt waren. Sie hätten so viel mehr Zeit verdient, gemeinsam alt zu werden.

Wer auf „Dungeon Lane“ Nostalgie hört, ist besser dran als ich – er singt über Bomben im Zweiten Weltkrieg, Lebensmittelrationen, harte Arbeit, Krankheit, Armut, die finsteren alten Zeiten. Er kam natürlich aus einer Einwandererfamilie – der Vater seiner Mutter stammte aus Irland, und die Beatles kamen direkt aus Liverpools irisch-geprägter Einwandererkultur. „Salesman Saint“ und „Life Can Get Hard“ sind warmherzig lebendige Geschichten über seine Eltern und deren Generation, die in düsteren Zeiten kämpften. Er hat die Welt nie vergessen lassen, wer seine Mutter Mary war – eine Krankenschwester und Hebamme im härtesten Teil Liverpools. Sie starb an Krebs, als er noch ein Kind war, aber er sorgte dafür, dass die ganze Welt ihren Namen kannte – und dank „Let It Be“ kennt sie ihn.

Das muss ein Teil seiner Faszination für ältere Frauen sein – die Art, die Mary McCartney nie die Chance hatte zu sein. Es erklärt auch, warum er schon immer besessen war von altmodischen romantischen Balladen, der Art, die sein Vater Jim so gerne auf dem Klavier spielte – die langsamen Tänze, die seinen Eltern im Alter nie vergönnt waren. (Haben Sie sich „Baby’s Request“ in letzter Zeit angehört? Von „Back to the Egg“, dem letzten Wings-Album? Tun Sie sich dieses Wochenende den Gefallen.)

Eine lebenslange Heldin

Aber die Heldin von „Momma Gets By“ stand schon immer im Herzen von Paul McCartneys Musik, durch sein ganzes Leben. Sie könnte die Muse von „Another Day“ oder „Blackbird“ sein, oder sie könnte „Jenny Wren“ sein – der Star des größten Songs, den er in diesem Jahrhundert geschrieben hat. Trotz ihres gebrochenen Herzens schwört er am Ende: „The day will come when Jenny Wren will sing!“ Dieser Song endet genauso – niemand bemerkt ihren stillen alltäglichen Heroismus, aber nichts kann ihren Geist auslöschen.

Manche von Ihnen sind noch nicht bereit für dieses Gespräch, aber McCartneys vergangene zwei Jahrzehnte waren der glorreichste kreative Lauf seines Post-Beatles-Lebens. Er macht seine beste Musik nach „Abbey Road“ gerade jetzt. „Chaos and Creation“ tat 2005 für ihn, was „Time Out of Mind“ 1997 für Bob Dylan tat – er fand seine authentische Altersmanns-Stimme und hat seitdem kein unwürdiges Album mehr gemacht. (Glauben Sie mir: In den Achtzigern hätte niemand eine solche Zukunft vorhergesagt – Dylan und McCartney, die alle paar Jahre herausragende Platten veröffentlichen? Wir hätten für auch nur eine davon alles gegeben.)

Die Welt ist noch immer damit beschäftigt, all die verlorenen Schätze aufzuholen, die Sir Paul in den 1970ern hinterließ – man denke an seine jüngsten Wings-Memoiren oder Morgan Nevilles köstliche Doku „Man on the Run“. Aber warum warten? Die Tatsache, dass Paul McCartney uns noch immer Songs von der Kraft von „Momma Gets By“ schenkt, fast siebzig Jahre nachdem er seine Gitarre in die Hand nahm und anfing, ist Grund genug zum Feiern.