Paul McCartney und Paul Mescal sprechen über „Boys of Dungeon Lane“

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Paul McCartney hat sich mit Paul Mescal zusammengesetzt – dem Schauspieler, der ihn in den kommenden Beatles-Filmen verkörpert – um über sein neues Album zu sprechen.

Die beiden Pauls kamen für ein exklusives Kurzfilm-Gespräch zusammen, das Amazon unter dem Titel „In Conversation“ veröffentlicht hat. In dem zehnminütigen Chat, der im selben Restaurant gedreht wurde wie der Album-Trailer, unterhielten sich der Rockstar und der Schauspieler über das nostalgische „The Boys of Dungeon Lane“.

„Wie fühlen Sie sich dabei, interviewt zu werden?“, fragte Mescal McCartney.

McCartney über Interviews

„Das kommt drauf an, ob ich die Person mag. Was uns hier schon jetzt vor ein Problem stellt“, scherzte McCartney. „Nein, ich merke: Wenn mir gefällt, wer mich interviewt, läuft es wie von selbst.“

Mescal fragte McCartney nach seinem Songwriting-Prozess bei „The Boys of Dungeon Lane“ – einem Album, dessen Texte aus Erinnerungen bestehen, aber dennoch „im Präsens“ gehalten sind.

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„Ich habe keine Formel“, sagte McCartney. „Die Leute haben mich und John [Lennon] früher immer gefragt: ‚Wie macht ihr das? Wer schreibt die Musik, wer die Texte?‘ Ich weiß es nicht. Für mich gilt: Jede Geschichte, jeder Song, den man schreiben will, muss Erinnerung enthalten. Bei den Beatles haben wir immer versucht, etwas anderes zu machen.“

Songwriting und Eltern

Mescal fragte McCartney anschließend nach neuen Album-Songs wie „Lost Horizon“ und „Salesman Saint“ – einem Stück, das McCartney seinen Eltern gewidmet hat.

„Ich denke oft daran, dass meine Mutter und mein Vater mich mitten im Zweiten Weltkrieg auf die Welt gebracht haben. Das wusste ich schon immer, aber irgendwann kommt der Moment, wo man denkt: ‚Wow’“, sagte McCartney. „Mir wurde klar, dass es gut wäre, einfach etwas festzuhalten über das, womit sie durchgekommen sind – was auch immer sie ertragen mussten.“

Dann fragte Mescal McCartney nach seinem „Lieblingssong“ auf dem Album, der ersten Single „Days We Left Behind“, die auf McCartneys Zeit mit Lennon anspielt.

Die Beziehung zu John Lennon

„Diese Zusammenarbeit mit ihnen allen und die Beziehung zu John – das ist so ein reiches, brillantes, kompliziertes Ding. Wie sehen sie das heute?“ fragte Mescal.

„Wenn ich auf mein Leben zurückblicke: Ich bin diesem Typen namens John Lennon begegnet, und er kämpfte mit dem Leben – er hatte viel Schwieriges hinter sich, sein Vater hatte die Familie verlassen, seine Mutter war überfahren worden, er trug eine Menge mit sich herum – also baute er eine Mauer auf, war sehr witzig, sehr bissig“, sagte McCartney. „Beim Schreiben blieb diese Art von Beziehung bestehen. Auf diesem Album beziehe ich mich in Gedanken vielleicht sogar auf ihn, als würden wir noch immer gemeinsam schreiben.“

„The Boys of Dungeon Lane“ erscheint am 29. Mai. Die Beatles-Filme mit Mescal als McCartney sollen im April 2028 in die Kinos kommen.