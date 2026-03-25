Paul McCartney: Titel des neuen Albums enthüllt. Hört den ersten Song!

Bereits Ende 2024 kündigte Paul McCartney an, dass er an der Fertigstellung eines neuen Albums arbeite, das er wohl größtenteils mit dem Produzenten Andrew Watt aufgenommen hat. Im Vorwort zur Oral-History seiner Post-Beatles-Jahre „Wings – Die Geschichte einer Band on the Run“ verriet er, dass er insgesamt 25 neue Songs dafür geschrieben hat, und bei einem Screening der Amazon-Dokumentation „Man On The Run“ verriet der langjährige McCartney-Manager Scott Rodger Mitte Februar, dass das Album fertig sei, McCartney arbeite allerdings noch am Artwork.

Nun postete sein Bruder Michael „Mike“ McCartney bei X ein Bild von einem Plakat, das sein Sohn Joshua in Liverpool gemacht hat. Es zeigt ein britisches Straßenschild, auf dem „The Boys of Dungeon Lane“ steht. „Josh saw this teaser for r kids new album, ‘The Boys of Dungeon Lane’, in Liverpool yestas“, schreibt er dazu. „It was familiar to him as he had designed the Dungeon Lane (Speke) artwork for his Uncle.“

Nachdem Mike selbst schon für das Coverdesign des McCartney-Albums „Chaos And Creation In The Backyard“ verantwortlich war (es zeigt ein Foto, das er von 1962 von seinem Bruder im Garten des Elternhauses an der Forthlin Road in Liverpool machte), tritt nun sein Sohn in seine Fußstapfen.

Ein neuer alter Song

Die Dungeon Lane befindet sich im Liverpooler Stadtteil Speke unmittelbar am John Lennon Airport und etwa einen Kilometer entfernt von der Ardwick Road, wo die McCartneys Anfang der Fünfziger wohnten, bevor sie an die Forthlin Road zogen. In seinem Song „In Liverpool“ von 2004, von dem nur eine

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existiert, sang er: „Walking with the boys of Dungeon Lane / Aimlessly towards the cast iron shore / Swapping tales about the Chinese farm / And getting caught.”

Könnte ein Hinweis sein, dass dieses wundervolle Lied, das wie ein Prequel seines Songs „Early Days“ klingt, auf dem neuen Album erscheint. Mehr Details zu „The Boys of Dungeon Lane“ werden in den nächsten Tagen erwartet. Am Freitag und Samstag (27. und 28. März) spielt McCartney zwei intime Konzerte im Fonda Theatre in Los Angeles.