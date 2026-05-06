Steven Soderbergh erklärt, warum KI „sich als perfekt herausgestellt hat“ für die John-Lennon-Doku „Last Interview“

Filmemacher Steven Soderbergh hat seine Entscheidung verteidigt und erläutert, in seiner kommenden Dokumentation über John Lennons letztes Interview generative künstliche Intelligenz einzusetzen.

Die bereits letztes Jahr angekündigte Produktion „John Lennon: The Last Interview“ enthält das Audio eines Interviews, das Lennon und Yoko Ono am 8. Dezember 1980 für RKO Radio gaben – wenige Stunden, bevor Lennon ermordet wurde. Soderbergh kombinierte den Großteil des Audiomaterials mit Archivaufnahmen, die mit Unterstützung von Lennons Nachlass bereitgestellt wurden. Doch in den Momenten, in denen Lennon und Ono philosophisch und abstrakt wurden, brauchte es eine andere Art von Bildsprache.

Dass Soderbergh für diese Passagen auf KI zurückgegriffen hat, war bereits bekannt. In einem neuen Interview mit „Deadline“ lieferte er nun eine ausführliche Erklärung seines KI-Einsatzes und der Gründe dahinter. Außerdem enthüllte er, dass die KI-Sequenzen des Films in Zusammenarbeit mit Meta entstanden – das Unternehmen stellte sowohl technische Werkzeuge als auch finanzielle Mittel bereit.

Zehn Prozent KI

Wie Soderbergh erklärte, machen die abstrakteren Interviewpassagen, die er mit KI-Bildern unterlegte, „etwa zehn Prozent des gesamten Films“ aus. Er habe nach „Bildern gesucht, die das verstärken“, was Lennon und Ono sagen, „aber auf metaphorische Weise“ – das Ganze bezeichnet er als „thematischen Surrealismus“.

Der Regisseur räumte ein, dass KI „ein sehr emotionales Thema“ sei, und ergänzte, er halte einen Großteil dieser Emotionen für „berechtigt“ – besonders wenn es um den Einsatz von KI in nicht-kreativen Kontexten gehe und darum, wie sie „unser Leben beeinflusst“. Er bestand jedoch darauf, dass er KI in seiner Doku nicht einsetze, um Zuschauer zu „täuschen“ oder zu „manipulieren“, „um ein Bild zu erzeugen, das sie für real halten sollen“. Stattdessen, so Soderbergh, werde sie „im Wesentlichen so eingesetzt, wie man VFX oder CGI oder irgendeine andere nicht-fotografische Technologie einsetzen würde“.

Soderbergh schilderte zwei Sequenzen aus dem Film, die verdeutlichen, warum KI sich „als perfekt für“ den Film herausgestellt habe. In einer davon, erzählte er, „weine eine Reihe einjähriger Babys in Sixties-Outfits herzzerreißend; es ist eine komische Illustration von etwas, über das John spricht. Das kann man nicht drehen. Und selbst wenn man es irgendwie hinbekäme – wenn man eine Rechtfertigung dafür fände, einen Haufen einjähriger Babys in Batik-Outfits weinend zu filmen – selbst dann wäre es nicht lustig, wenn die Leute wüssten, dass es echt ist. Und wir wollten hier lustig sein.“

Höhlenmenschen und Transparenz

Die andere Sequenz zeigt „Höhlenmenschen, die einige der Dinge nachspielen, über die John in Bezug auf männliches Verhalten spricht. Diese Bilder von als Höhlenmenschen verkleideten und geschminkten Männern tatsächlich zu drehen: nicht so witzig. Es ist witziger, wenn man weiß, dass es nicht real ist.“

Soderbergh wehrte sich gegen das, was er für die schlimmste Schlussfolgerung hielt, die Leute zogen, als die Nachricht von seinem KI-Einsatz die Runde machte: „Er wird versuchen, John Lennon zum Leben zu erwecken.“ Der Regisseur entgegnete: „Und alles, was ich sagen kann, ist: Kennen wir uns? Sehe ich aus wie jemand, der das tun würde? Es ist also auch ein bisschen schwer darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass man, sobald man den Film gesehen hat, denkt: ‚Ach so, natürlich.’“

Er fuhr fort: „Meine moralische Verpflichtung mir selbst gegenüber, gegenüber Sean und Yoko und gegenüber dem Publikum ist die beste Version dieses Films, Punkt. Und wir hatten das Glück – durch gutes Timing –, Werkzeuge in die Hände zu bekommen, von denen ich weiß, dass sie zur besten Version dieses Films geführt haben. Und alles, was ich in all diesen Diskussionen über KI tun kann, ist transparent zu sein. Das muss die oberste Regel sein, wenn man versucht herauszufinden, wie man diese Dinge nutzt: transparent zu sein. Ich will hier ein Minimum an Geheimnistuerei. Ich glaube, dass ich neben der Pflicht zur bestmöglichen Arbeit den Menschen gegenüber auch die Pflicht habe, ehrlich zu sein, wie wir bestimmte Dinge erreicht haben. Das ist fair.“

Metas Rolle im Projekt

Zur Beteiligung von Meta erklärte Soderbergh, sein Manager und Produzent Michael Sugar habe ihm die Idee vorgebracht und dabei auf die neuen videogenerativen Werkzeuge des Unternehmens hingewiesen. „Sie waren offen und wollten den Film sehen, also haben wir ihnen den Film gezeigt, und sie sagten: ‚Nun, das kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn wir würden wirklich gerne und brauchen einen Filmemacher, der einige dieser Werkzeuge, an denen wir arbeiten, auf Herz und Nieren prüft. Und wenn Sie sich bereit erklären, unser Testfall zu sein, stellen wir die Technik bereit und finanzieren den Abschluss des Films’“, erinnerte sich Soderbergh. „Also sagte ich: ‚Ja, lass uns das machen.‘ Und das war gewissermaßen die letzte Phase: diese Sequenzen zu bauen, die Bilder enthalten, die man unmöglich drehen kann.“