Paul Schrader wegen sexueller Belästigung und Nötigung angeklagt

Paul Schrader wird von einer ehemaligen Assistentin wegen sexueller Belästigung und sexueller Nötigung angeklagt. Sie behauptet außerdem, dass der Drehbuchautor und Regisseur eine von beiden Parteien vereinbarte Einigung nicht eingehalten habe.

In einer gerichtlichen Einreichung für die Jane-Doe-Anklägerin, die zuerst von Variety erhalten wurde, behauptet die Klägerin, Paul Schrader habe sie im Mai 2024 sexuell belästigt, als der Film Oh, Canada des Angeklagten auf dem Filmfestival in Cannes Premiere feierte.

„Im Mai 2024, auf dem Filmfestival, forderte der Angeklagte Schrader Frau Doe auf, in sein Hotelzimmer zu kommen. Er sperrte sie dort ein, packte sie an den Armen und drückte sein Gesicht in das ihre, um sie gegen ihren Willen zu küssen. Und hielt sie dann weiter fest, um sie im Zimmer zu halten, bevor sie es schaffte, sich zu befreien. Und aus dem Hotelzimmer zu fliehen“, heißt es in der Klageschrift.

„Ich bin so verschwitzt. Ich habe durch die Bettwäsche geschwitzt“

Drei Tage später rief Schrader seine Assistentin in sein Hotelzimmer, um seine Koffer zu packen.Uund behauptete, er würde „sterben“. Als Doe eintraf, soll Schrader „die Tür zu seinem Hotelzimmer geöffnet haben, nur mit einem offenen Bademantel bekleidet, wobei sein Penis vollständig entblößt war. Als Frau Doe versuchte, Herrn Schraders Koffer in angsterfüllter Stille zu packen, kommentierte er wiederholt: ‚Ich bin so verschwitzt. Ich habe durch die Bettwäsche geschwitzt. Fühlen Sie, wie nass sie ist.‘ Frau Doe packte seine Koffer so schnell sie konnte und ging“, heißt es in der Akte.

Die Assistentin war von Mai 2021 bis September 2024 bei Schrader angestellt. Er ist Drehbuchautor von Taxi Driver und Raging Bull sowie Regisseur von Filmen wie American Gigolo und First Reformed .

„Nachdem Frau Doe sich weigerte, den sexuellen Avancen des Beklagten Schrader nachzugeben, übte er am 23. September 2024 Vergeltung an ihr. Er kündigte ihr das Arbeitsverhältnis“, heißt es in der Akte. „Zwei Tage später schrieb er ihr in voller Anerkennung seines rechtswidrigen und räuberischen Verhaltens in einer E-Mail: „Ich habe es also vermasselt. Total. Wenn ich in deinen Augen zu einem Harvey Weinstein geworden bin, dann hast du natürlich keine andere Wahl, als mich in den Rückspiegel zu verbannen.“

Laut der Akte haben die Anwälte von Doe und Schrader eine Vergleichsvereinbarung „im Austausch für einen vertraulichen Betrag, der über einen Zeitraum von sieben Monaten gezahlt werden soll“ ausgearbeitet. Während Doe die Vereinbarung nach einiger „Gewissensprüfung“ unterzeichnete, weigerte sich Schrader jedoch. Er sagte, er könne „nicht mit sich selbst leben“, wenn er seinen Verpflichtungen aus der Vergleichsvereinbarung nachkäme.

Klage „voller Ungenauigkeiten“

„Bis heute hat die Klägerin alle ihre Verpflichtungen aus der Vergleichsvereinbarung und dem Vergleichsdokument erfüllt. Und zwar, indem sie ihre unzähligen Rechtsansprüche gegen die Beklagten nicht durch Zivilklage weiterverfolgt hat“, heißt es in der Klageschrift, mit der die verbindliche Vereinbarung wieder in Kraft gesetzt werden soll.

Schraders Anwalt Philip Kessler sagte gegenüber Variety, dass die Klage „voller Ungenauigkeiten“ sei. „Wir betrachten diese Vertragsbruchklage als verzweifelt, opportunistisch und unseriös“, sagte Kessler. Er fügte hinzu, dass Schrader die Vereinbarung nie unterzeichnet habe und sie daher nicht vor Gericht durchgesetzt werden könne.

Kessler zitierte auch inzwischen gelöschte Social-Media-Beiträge von Doe, in denen sie Schrader lobte. Und fügte hinzu, dass sie häufig mit ihm zu Abendessen und Filmfestivals ging. „In keinem dieser Fälle hat die Klägerin etwas anderes als Begeisterung darüber zum Ausdruck gebracht, mit Herrn Schrader aufzutreten“, fügte Kessler hinzu.