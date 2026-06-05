Exklusiv: Paul Simon dokumentiert seine Rückkehr auf die Bühne in „The Quiet Celebration Concert“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Vor etwas mehr als einem Jahr kehrte Paul Simon nach sieben Jahren Pause auf die Bühne zurück – um sein neues Album „Seven Psalms“ vorzustellen. Es war eine beeindruckende Show: Im ersten Teil spielte er das Album in voller Länge, im zweiten Teil folgte eine Mischung aus Hits wie „Graceland“, „Me and Julio Down by the Schoolyard“ und „The Boxer“ sowie Fan-Favoriten wie „Train in the Distance“, „The Late Great Johnny Ace“ und „Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War“.

Als die Tour die McCaw Hall in Seattle erreichte, liefen die Kameras mit – und dieses Material bildet das Herzstück des neuen Konzertfilms „Paul Simon: The Quiet Celebration Concert“, der am 26. Juni auf Disney+ und Hulu Premiere feiert. Ein begleitendes Live-Album erscheint am 9. Oktober.

„Diese Tour hat mir ermöglicht, wieder mit Musikern zu spielen“, sagte Simon in einem Statement. „Das hatte ich wirklich vermisst. Alle haben die Erfahrung so sehr genossen. Es gab dieses Gefühl von Zusammenhalt und Hochstimmung, weil wir dieses Stück Musik gespielt haben, das uns wirklich am Herzen lag – und das hat mich nachhaltig bewegt. Es war eine der außergewöhnlichsten Touren, die ich je gemacht habe – vielleicht die freudigste.“

Hörverlust und Comeback

In einem kurzen Trailer spricht Simon über den Hörverlust, den er sich auf dem linken Ohr während der Aufnahmen zu „Seven Psalms“ zugezogen hatte. „Ich hatte keine Ahnung, wie Live-Auftritte überhaupt noch möglich sein sollten“, sagt er. „Es hat Jahre gedauert, bis ich wieder mit Musikern spielen konnte.“

Die Band der Tour umfasste Caleb Burhans, Jamey Haddad, Gyan Riley, Mick Rossi, Andy Snitzer, Nancy Stagnitta, Mark Stewart, Eugene Friesen, Steve Gadd und Matt Chamberlain. Und jeden Abend stieß Simons Frau Edie Brickell zu ihm – für zwei Songs aus „Seven Psalms“ sowie für „Under African Skies“ und „Me and Julio Down by the Schoolyard“.

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Simon hat soeben eine Europatournee abgeschlossen und am 3. Juni in Stanford, Kalifornien, eine weitere US-Tour begonnen. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Konzerte im Forest Hills Stadium in seinem Heimatbezirk Forest Hills, Queens. Den Abschluss bildet am 18. Juli ein Auftritt im Ravinia in Highland Park, Illinois.

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