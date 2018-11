Paul Stanley klärt auf: Darum gehen Kiss nächstes Jahr auf Abschiedstour

Kiss sagen Tschüss – und jeder Fan soll die Chance haben, sich gebührend zu verabschieden. Warum die Band glaubt, dass es gerade jetzt an der Zeit ist, auf Abschiedstour zu gehen, erklärte Paul Stanley Stanley kürzlich in einem Interview mit „Build Series“.

Der Gitarrist glaubt: „Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es der ideale Zeitpunkt zu sein scheint, ohne dass irgendetwas schlecht läuft. Die meisten Bands gehen auf Abschiedstourneen, weil sie einander hassen oder es nicht mehr drauf haben, aber wir sind in Topform! Der Band geht es so gut wie noch nie, aber uns ist auch klar, dass wir nur noch eine bestimmte Zeit so gut sein können."

Altersbedingten Gebrechen vorbeugen

Kiss hören also besser auf, wenn es am schönsten ist, auch um sich mit zunehmendem Alter nicht lächerlich zu machen: „Wenn wir bloß in T-Shirts oder normalen Klamotten auf die Bühne gehen würden, könnten wir bis in unsere Neunziger spielen, aber wir tragen eine 20 Kilo schwere Ausrüstung mit uns herum. Wir wollen, dass es mühelos aussieht. Das ist harte Arbeit, aber wir lieben, was wir tun“, so der 66-jährige Kiss-Gitarrist.

Sich still und leise aus dem Musikgeschäft zu verabschieden, komme für die Mitglieder von Kiss nicht in Frage. „Wir haben keine Ahnung, wie man leise verschwindet. Wir müssen abtreten und dabei explodieren, daher wird das eine Supernova sein.“

Rücktritt vom Rücktritt ist ausgeschlossen

Sich jetzt zu verabschieden und dann zu gegebener Zeit erneut zu touren, weil man sich doch nicht so recht vom Rockstar-Leben trennen kann, sei für Kiss aber indiskutabel – wenn Schluss ist, soll auch wirklich Schluss sein. „Wenn wir in eure Stadt kommen, ist es vorbei. Die Nacht, in der wir in der jeweiligen Stadt sind, sagen wir ‚Tschüss!‘.

Dafür werde die Tour auch zwei bis drei Jahre dauern – es gibt schließlich viele Fans, von denen man sich verabschieden möchte. Allein in Deutschland wird die Band noch sechs Mal auftreten.

„End Of The Road“-Tour: Kiss live in Deutschland

27.05.2019: Leipzig – Messepark Neue Messe

31.05.2019: München – Königsplatz

02.06.2019: Essen – Stadion Essen

04.06.2019: Berlin – Waldbühne

05.06.2019: Hannover – Expo-Plaza

06.07.2019: Iffzeheim – Rennbahn