Paul Stanley hat sich zu einer in den USA seit Monaten schwelenden Transgender-Jugend-Debatte geäußert. Kinder zu ermutigen, ihr Geschlecht zu ändern sei eine „traurige und gefährliche Modeerscheinung“, schrieb der 71-Jährige in einem Instagram-Post schrieb.

„Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Lehren von Akzeptanz und der Normalisierung, beziehungsweise der Teilnahme an einem Lebensstil, der Kinder dazu verleitet, ihre sexuelle Identifikation wie eine Art Spiel in Frage zu stellen“, heißt es im Post des Gitarristen und Sängers. Es gebe Individuen, die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, als jenem, das ihnen bei der Geburt zugeteilt wurde, schrieb Stanley weiter. Das Geschlecht zu wechseln sei allerdings nicht mit einem Spiel zu vergleichen. Und: Eltern von „Jungen, die gerne die Kleider der Schwester tragen“, sollten nicht sofort davon ausgehen, dass ihr Sohn transgender sei. Außerdem verwechseln Erwachsene – laut Stanley – das „Lehren von Akzeptanz“ mit der „Normalisierung einer Situation, die für die wirklich Betroffenen ein Kampf war“. Dadurch werde das ganze Thema zu einer „traurigen und gefährlichen Modeerscheinung“, meint der KISS-Sänger.

Die Kritik lies nicht lange auf sich warten. „Ich denke nicht, dass du das hier posten solltest, wenn du dich nicht mit betroffenen Kindern, Eltern und Ärzten getroffen hast“, kommentiere eine Userin. „Und das von einem Typen, der Millionen damit gemacht hat, Makeup und High Heels zu tragen“, schrieb sie weiter. Auch Offspring-Gitarrist Kevin Wassermann äußerte sich zu Stanleys Post. Auf Twitter schrieb er: „Das ist sehr enttäuschend, vor allem von jemandem, der während seiner gesamten Karriere High Heels, Makeup und hochgestecktes Haar trug. Als junges Kind lehrte mich deine Band, dass ich alles sein kann, was ich will. Ich schätze, es war am Ende doch nur Gerede.“

This is a very disappointing take, especially from someone who wore high-heels, makeup, & teased up hair his whole career. As a young kid your band helped teach me that I could be whatever I wanted to be. I guess it was just gimmickry after all. #thatsashame

