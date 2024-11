Bruce Kulick hegt keinen Groll, dass Kiss ihn einst feuerten

Ex-Gitarrist Bruce Kulick hat über sein Ausscheiden bei Kiss gesprochen. Er beteuerte, die Entscheidung ihn gehen zu lassen und ihn nicht noch einmal zurückzuholen, sei „der richtige Weg“ gewesen.

Ohne Maske und ohne Kostüm

Er kam in einer Zeit, in der Kiss ihr Markenzeichen fehlte: die Maskerade. Als Gitarrist ersetzte Bruce Kulick den wegen Arthritis ausgestiegenen Mark St. John – selbst wiederum einer der Ersatzgitarristen für Gründungsmitglied und Ace Frehley. Eine Bühnenpersona oder Make-Up hatte Kulick daher nie. Bleiben sollte er dennoch lange, von 1984 bis 1995.

Er wirkte auf fünf Studioalben mit, darunter „Asylum“ (1985), „Hot in the Shade“ (1989) und „Revenge“ (1992). Als die Band für den „MTV Unplugged“-Auftritt 1995 Ace Frehley für die Zugaben auf die Bühne holte, zählte Kulick plötzlich zum alten Eisen.

Kiss beschloss, sich erneut mit Fehley zu vereinen und die Schminke wieder aufzutragen. Das hielt nicht lange, denn 2002 stieg der „Starman“ wieder aus. Und obwohl Bruce Kulick für den Wiedereinstieg bereit gewesen wäre, wurde er nicht gefragt. Stattdessen kam Tommy Thayer in die Band.

Kiss entschieden sich für einen Jüngeren

In einem Interview mit „Loaded Radio“ ließ der Musiker seine Erinnerung nun Revue passieren. „Nicht jeder ist sich der Hintergrundgeschichte bewusst“, so Kulick. „Ich habe gehört, dass sie Probleme mit Ace hatten und dass er unberechenbar oder schwierig wurde. Und Tommy Thayer war eigentlich ihr Tourmanager, er war mit ihnen unterwegs. Er […] war immer Teil des inneren Kreises, wenn ich so sagen darf.“ Thayer sei außerdem schon vor dem offiziellen Ausstieg von Ace Frehley bei verschiedenen Gelegenheiten für ihn eingesprungen und in sein Kostüm geschlüpft – allerdings zunächst nur heimlich, so Ex-Mitglied Kulick.

Ihn nach sieben Jahren Abwesenheit wieder als Gitarrist zurückzuholen wäre „wahrscheinlich viel schwieriger gewesen“. Thayer hingegen war wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Tommy war jünger, er war da, wenn du weißt, was ich meine, und hat schon mit ihnen gearbeitet. Und außerdem war Tommy, nicht jeder weiß das, zeitweise zum Spaß in einer [Kiss-]Tribute-Band namens Cold Gin – als Ace Frehley.“

„Ich hatte immer das Gefühl, dass es der richtige Weg war“

Kulick gab zwar zu, dass er den Job bei entsprechendem Angebot vielleicht angenommen hätte. Aber er habe schließlich erkannt, dass ihm Frehleys „Spaceman“-Rolle einfach nicht gestanden hätte. „Ich vermisse es, bei Kiss zu sein“, gestand der Musiker unumwunden. „Mir ist klar, dass es meiner eigenen Ära geschadet hätte. Denn dann hätte ich die Rolle des ,Spaceman’ spielen und Raketen abschießen und mehr wie Ace spielen müssen. […] Tommy wusste, dass das besser zu seinem natürlichen Stil des Gitarrenspiels passte. Ich hatte also nie das Gefühl, dass sie die falsche Entscheidung getroffen haben – niemals. Ich hatte immer das Gefühl, dass es der richtige Weg war, weil Tommy dann die Rolle […] in der Gruppe übernehmen konnte.“

Zum Schluss resümierte der Ersatzmusiker, er habe die „große Nummer“ in vielerlei Hinsicht aus den richtigen Gründen verloren. „Und ich wurde beim ersten Mal nicht gefeuert. Es hieß einfach: ,Nun, wir machen so viel Geld. Jetzt verkaufen wir in der Maskerade Arenen und Stadien aus.’ Also ging meine Ära zu Ende.“