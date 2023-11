Pavement und Stephen Malkmus: Die besten und wichtigsten Alben im Ranking

Ein dreitägiger Off-Broadway-Workshop von 2022, der even- tuell fortgesetzt wird. Die Kollegen vom US-ROLLING-STONE schrieben: „Was könnte den Geist der Musik von Pavement besser zusammenfassen als sieben Weihnachtsmänner, die zum Gitarrenbreak von ‚Gold Soundz‘ stepptanzen? Oder ein Team von Theaterkindern, die Jazzhands machen, wäh- rend sie alle ‚Shady Lane‘ singen? Oder ‚AT&T‘ in einen stiefelschwingenden Linedance verwandeln, komplett mit Cowboyhüten und Yeee-Haws? ‚Slanted! Enchanted! A Pavement Musical‘ ist all das und noch viel mehr.“

Preziosen

Outtakes und Live-Songs

Pavement: „Harness Your Hopes“

Die unerklärliche Karriere einer – großartigen – B-Seite, die mit mehr als 111 Millionen Spotify-Plays bislang fast drei- mal so oft gehört wurde wie „Cut Your Hair“. Malkmus singt: „Show me a word that rhymes with ‚Pavement‘/ And I won’t kill your parents and roast them on a spit.“

Pavement: „Neil Hagerty Meets Jon Spencer In A Non-Alcoholic Bar“

„Brighten The Corners“-Outtake, das allein aufgrund des Titels – natürlich der Arbeitstitel eines Jams, bei dem Malkmus in Zungen singt – eine Erwähnung wert ist.

Pavement: „Give It A Day“

Seltener Einblick in Malkmus’ Seelenleben, er tut ja oft so, als gäbe er einen Kehricht auf Gefühle. Er fängt langsam an – und rastet am Ende gegenüber dem Vater der Freundin aus: „Your Alzheim clan, your father is another one of them/ I don’t want to mention him again, cause I talked to him last night/ We had a fight/ And he called you a slut.“

Pavement: „5 − 4 Vocal“

Outtake der „Expanded Edition“ von „Crooked Rain, Croo­ked Rain“: eine Gesangsversion von „5 − 4 = Unity“, einem Jazzpop-Instrumental. Eher schlechter als das Original – ein bei Malkmus seltenes Beispiel für die Erkenntnis, dass man nicht immer singen muss.

Pavement: „The Killing Moon“

Ganz schön mutig, eine „I don’t give a fuck“-Haltung auf Coverversionen zu übertragen, ist der Klassiker von Echo & The Bunnymen doch ein Kampf um Leben und Tod in Liedform. Es funktioniert, ähnlich gut wie das Cover des R.E.M.-Songs „Camera“.

Blumfeld & Pavement: „Amplifier“

Pavement nahmen Blumfeld 1994 mit auf Tournee, und Malkmus sang bei „Verstärker“ live im Background mit: „Amplifier!“, schiefer als Gitarren.

Stephen Malkmus & Van Spar: „Can’s Ege Bamyası“

Stephen Malkmus ist Can-Fan, 2012 führte er „Ege Bamyası“ live auf, in – natürlich! – Köln, auf dem Week-End Fest. Begleitet wurde er von den Lokalhelden Von Spar. Die sechs Stücke erschienen limitiert beim Record Store Day.