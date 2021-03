Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Pavement – „Terror Twilight“

Billie Eilish gibt weitere Einblicke preis und kündigt ein Pre-Premieren-Event für die Doku „The World's A Little Blurry“ mit exklusiven Interviews an.

Weitere Einblicke: Billie Eilish hat eine Live-Version ihrer Single „ilomilo“ aus ihrer kommenden Apple-TV-Dokumentation „The World's A Little Blurry“ veröffentlicht. Außerdem kündigt Eilish ein Premieren-Event für den Film Ende dieser Woche an. Die Doku begleitet den Teenie-Star hinter den Kulissen auf ihrer bisherigen Reise. Pre-Premieren-Event mit exklusiver Performance Der Track „ilomilo“ aus Eilishs Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, wurde ursprünglich bei ihrer Headline-Show im Toyota Center in Houston am 10. Oktober 2019 aufgenommen. Ein Teil der Live-Performance wird auch in der Dokumentation zu sehen sein. Zusammen mit der Live-Version hat Eilish auch ein spezielles Event…