Tom Morello kündigt Power to the People Festival an – mit Bruce Springsteen, Foo Fighters und mehr

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Bruce Springsteen, Foo Fighters, Joan Baez sowie weitere Künstlerinnen, Künstler und Aktivisten gehören zum hochkarätigen Lineup von Tom Morellos Power to the People Festival. Das eintägige Event findet am 3. Oktober im Merriweather Post Pavilion in Columbia, Maryland statt.

Morello kündigte das Festival während seiner Tournee mit Springsteen an – beim gemeinsamen Auftritt im Nationals Park am vergangenen Abend.

Kuratiert von Morello, der selbst ebenfalls auftritt, umfasst das Lineup außerdem Dave Matthews, Brittany Howard, Dropkick Murphys, Jack Black (feat. Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma und Hugo Weiss), Serj Tankian, Cypress Hill, Killer Mike, grandson, Taylor Momsen, Matt Cameron und die Linda Lindas – dazu Kunstwerke und ein DJ-Set von Shepard Fairey. Der Vorverkauf startet am Freitag, dem 29. Mai, um 10 Uhr ET – hier anmelden –, der reguläre Verkauf beginnt am Samstag, dem 30. Mai, ebenfalls um 10 Uhr ET. Weitere Informationen, einschließlich der Anmeldung für den Presale, gibt es auf der offiziellen Website des Power to the People Festivals.

Zwei Bühnen, ein Ziel

Laut einer Pressemitteilung wird das Festival „intime, kollaborative und besondere Performances“ auf zwei Bühnen bieten. Gemeinnützige Organisationen, Interessenverbände und weitere Gruppen sind im sogenannten Freedom Village vertreten – einem Bereich, der bürgerschaftlichem Engagement, Basisorganisierung, Bildung, gegenseitiger Hilfe und sozialen Initiativen gewidmet ist. Ein Teil der Einnahmen aus allen Ticketverkäufen sowie 100 Prozent der Nettoerlöse aus VIP-Tickets kommen VoteRiders zugute – einer pro-demokratischen Organisation für Wahlrechte – sowie HeadCount, die vor Ort Festivalbesuchende bei der Wählerregistrierung unterstützen.

„Das Power to the People Festival steht für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Rock & Roll“, erklärte Morello in einem Statement. „Es geht um die Kraft, die ganz normale Menschen entfalten, wenn sie sich durch Musik, Kunst, Gemeinschaft und Handeln zusammenfinden. Wir sind stolz darauf, dieses unglaubliche Lineup in den D.C.-Raum zu bringen – für einen Tag, der den Geist des Aktivismus, der Kreativität und der Hoffnung feiert.“