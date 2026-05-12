Pearl Jam stellen neuen Schlagzeuger vor

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Das Ohana Festival in Dana Point, Kalifornien, hat das Lineup für seine Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen bekanntgegeben – und das schließt Pearl Jams ersten Auftritt seit dem Abgang von Drummer Matt Cameron vor einem Jahr ein. Das dreitägige Event findet vom 25. bis 27. September statt und bietet außerdem Performances von Eddie Vedder & Friends, Tyler Childers, Alabama Shakes, Fontaines D.C., Pixies, Rilo Kiley, Billy Idol, Jon Batiste und Maná. Für Mitglieder des Ten Club läuft der Vorverkauf bereits, der allgemeine Vorverkauf startet am 14. Mai.

Cameron trennte sich im Juli 2025 im Guten von Pearl Jam – nach 27 Jahren. „Viel Liebe und Respekt an Jeff, Ed, Mike und Stone, die mich 1998 in die Band aufgenommen und mir die Chance meines Lebens gegeben haben – erfüllt von Freundschaften, Kreativität, Herausforderungen und Lachen“, erklärte er in einem Statement. „Ich bin der Crew, den Mitarbeitern und den Fans auf der ganzen Welt für immer dankbar. Es war eine unglaubliche Reise. Mehr folgt. Ich danke euch allen von ganzem Herzen.“

Erst letzten Monat sagte Pearl-Jam-Gitarrist Mike McCready gegenüber dem „American Songwriter“, dass die Band noch keinen neuen Drummer gefunden habe. „Wir reden gerade darüber und überlegen, was unser nächster Schritt ist“, so McCready. „Ich kann euch nichts Konkretes sagen, weil ich es selbst noch nicht weiß … Wir bewegen uns sehr, sehr langsam – und wenn dann etwas passiert, geht alles ganz schnell.“

Wer sitzt am Schlagzeug?

Ob die Band bis dahin einen festen Nachfolger verpflichtet, ihre Entscheidung bis September trifft oder beim Ohana Festival mit einem Aushilfsmusiker auf der Bühne steht, ist noch offen. Als Cameron 2022 an Covid erkrankte, holte die Gruppe Originaldrummer Dave Krusen, Multiinstrumentalist John Klinghoffer und den erfahrenen Seattler Musiker Richard Stuverud als Vertretung.

Eddie Vedder kuratiert das Ohana Festival seit seiner Gründung im Jahr 2016. Im Laufe der Jahre standen dort unter anderem Green Day, Foo Fighters, the Chucks, Pretenders, Stevie Nicks, Jack White, the Killers, the Strokes und die Red Hot Chili Peppers auf der Bühne.

Neben den Headlinern umfasst das diesjährige Lineup außerdem Bad Religion, Courtney Barnett, Sugar, the Format, Tom Odell und Men I Trust.