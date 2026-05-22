Pearl Jam enthüllt neuen Drummer

Als Pearl Jam Anfang des Monats ankündigte, das 10. Ohana Festival als Headliner zu bestreiten, hatten viele Fans dieselbe Frage: „Wer sitzt am Schlagzeug?“ Die Band hat seit Matt Camerons Abgang im vergangenen Jahr keinen einzigen Auftritt mehr absolviert – und bislang kein Wort darüber verloren, wer ihn ersetzen soll.

In einem neuen Interview auf SiriusXMs Pearl Jam Radio deutete Gitarrist Stone Gossard jedoch stark an, dass die Entscheidung bereits gefallen ist. Spätestens wenn die Band am 27. September beim Ohana Festival die Bühne betritt, wird es offiziell. „Es gibt nicht genug Mysterien auf der Welt“, sagte Gossard. „Ich glaube, die Band freut sich riesig, dass wir endlich wieder spielen. Es ist eine Weile her, und die Tatsache, dass wir das beim Ohana tun dürfen, macht es doppelt aufregend. Und dass niemand weiß, wer mit uns Schlagzeug spielen wird, macht es gleich dreifach aufregend. Es ist also unser Rätsel, in ein Geheimnis gehüllt – und wir genießen das gerade in vollen Zügen.“

In einem ROLLING-STONE-Interview im Februar wich Eddie Vedder einer direkten Antwort aus. „Wenn ich irgendetwas sagen würde“, meinte er, „dann würden wir das wohl zuerst als Band besprechen wollen – was wir sagen wollen, wer das nach außen trägt oder was auch immer … Wir sind im Studio, wir proben, wir sind begeistert. Es ist schön, über Veränderung nachzudenken. So sehr wir es auch so machen wollten wie immer – und das werden wir auch weiterhin können – ich glaube, wir alle freuen uns einfach auf die Zukunft.“

Widersprüchliche Signale

Seine Worte ließen damals vermuten, dass man sich intern längst auf einen Drummer geeinigt hatte, dies aber noch nicht öffentlich machen wollte. Im April schlug Pearl-Jam-Gitarrist Mike McCready jedoch ganz andere Töne an. „Ich glaube, ich bin mit der Pause irgendwie fertig“, sagte er gegenüber „American Songwriter“. „Ich bin bereit, wieder loszulegen, wann auch immer, oder an einem neuen Album zu arbeiten. Wir müssen einfach einen neuen Drummer finden, weißt du? Wir haben keinen.“

Die Fans verbrachten die vergangenen Monate damit, fieberhaft zu spekulieren, wen die Band verpflichten wird. Nostalgisch gesinnte Anhänger setzten ihre Hoffnungen auf Ur-Drummer Dave Krusen, den die Band 2022 für eine einzige Show zurückgeholt hatte, als Cameron an Covid erkrankt war. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Kommentar erteilte Krusen diesen Träumen jedoch eine klare Absage. „Nein“, schrieb er, „die haben bereits einen neuen Drummer.“

Das Rätsel bleibt

Ob Pearl Jam dieses „Rätsel, in ein Geheimnis gehüllt“ schon vor dem Moment lüften wird, in dem sie am 27. September beim Ohana Festival die Bühne betreten – das weiß im Moment schlicht niemand.