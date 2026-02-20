Pedro Pascal Arm in Arm in NYC: Neue Fotos befeuern Liebes-Gerüchte

Neue Paparazzi-Fotos aus New York sorgen derzeit für Klatsch und Tratsch in den US-Gazetten: Schauspielstar Pedro Pascal wurde am Valentinstags-Wochenende gemeinsam mit dem aus Argentinien stammenden Creative Director Rafael Olarra in der Lower East Side gesichtet. Die Bilder heizen die kursierenden Dating-Gerüchte an.

Wie das US-Portal TMZ berichtet, seien die beiden „Arm in Arm“ auf dem Weg zu einem Sonntagslunch fotografiert worden. Demnach hätten die beiden vor dem gemeinsamen Mittagessen einen Spaziergang durch das Szeneviertel unternommen. Die Bilder zeigen sie auffallend schick gekleidet.

Auch die Klatschplattform „Just Jared“ griff die Story auf: Das Portal meldete am 16. Februar, dass der 50-jährige Schauspieler und der 47-jährige Style-Wizard der Luxusmarke Faena auch tags zuvor gemeinsam unterwegs gewesen seien. Zudem hieß es, sie seien aus demselben Wagen ausgestiegen und erneut eng beieinander gesichtet worden. Mehrere Fan-Accounts verbreiteten die Aufnahmen in sozialen Netzwerken. Virales Getratsche 2026.

Dass jeder neue Schlenker von Pedro Pascal Schlagzeilen macht, überrascht kaum. Der gebürtige Chilene zählt seit seinen Serienrollen in „Game of Thrones“ und „The Last of Us“ sowie als Teil des Marvel-Kosmos – zuletzt rund um die „Fantastic Four“ – zu den gefragtesten Darstellern Hollywoods. Mit seiner Mischung aus Charisma, Ironie und politischem Engagement hat sich Pascal eine besonders loyale Fangemeinde aufgebaut, die sein Privatleben entsprechend „engagiert“ verfolgt.

Gleichzeitig gilt der Schauspieler als ausgesprochen diskret. Über sein Liebesleben äußert er sich kaum öffentlich; stattdessen betont er in Interviews immer wieder die Bedeutung von Freundschaften und Wahlfamilie. Offizielle Statements zu den aktuellen Spekulationen gibt es bis dato nicht.

Rafael Olarra wiederum arbeitet als Taktgeber bei Faena, einer international agierenden Luxusmarke für Hotellerie, Kultur- und Designprojekte.

Der Valentinstag als zusätzlicher Zündstoff

Dass das Treffen ausgerechnet am Valentinstags-Wochenende stattfand, verleiht der Geschichte zusätzliche Symbolik. Doch wie so oft bei Paparazzi-Aktionen bleibt die Deutung offen: Arm in Arm oder Hand in Hand kann vieles bedeuten – von enger Freundschaft bis zu einer möglichen Beziehung.

Bis Pascal oder Olarra selbst Stellung beziehen, bleiben die Bilder vor allem eines: ein weiterer Beleg dafür, wie schnell aus einem Spaziergang in Manhattan ein viraler Popkultur-Moment wird.