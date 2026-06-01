„Euphoria“: Klarheit zum Thema „Staffel 4“

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„Euphoria“ ist offiziell Geschichte. Die turbulente Dramaserie endete am Sonntagabend auf HBO mit dem Staffelfinale der dritten Staffel – und damit mit dem Tod von Zendayas Figur Rue, die an einer versehentlichen Überdosis stirbt.

In einem Hinter-den-Kulissen-Segment, das HBO im Anschluss an das Finale ausstrahlte, sagte Creator Sam Levinson: „Es fühlte sich wie ein ehrliches Ende an. Das ehrliche Ende ist: Menschen wie Rue schaffen es nicht. … Ich wollte am Ende eine ehrliche Geschichte über Sucht erzählen. Ich wollte auch eine Geschichte über Trauer erzählen und den emotionalen Aufruhr, den sie auslösen kann.“

Während Rue an der Überdosis stirbt, träumt sie von Fezco, der von Angus Cloud gespielt wurde, bevor dieser 2023 starb. Die Sequenz verwendet unveröffentlichtes Material der beiden Schauspieler. „Ich wollte die Geschichte für Angus erzählen und für all jene, denen keine zweite Chance gewährt wurde“, sagte Levinson in dem Clip.

Offizielles Serienende

Gegenüber der „New York Times“ bestätigte Levinson außerdem, dass Staffel 3 das endgültige Ende der Serie markiert. „Was die Geschichte betrifft, die wir erzählen wollten – eine Geschichte über Sucht und ihre Konsequenzen –, fühlt sich das für mich wie das Ende an“, sagte er.

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Er fügte hinzu, er habe ursprünglich eine „andere Entwicklung für die Figur der Rue“ geschrieben. Clouds Tod veränderte schließlich, wie er die letzte Staffel formte. „Ich war schon immer sehr besorgt über die Verbreitung von Fentanyl, das ist etwas, womit wir uns über die Staffeln hinweg beschäftigt haben. Aber nachdem er gestorben war, musste ich das Drehbuch neu konzipieren, und ich dachte: ‚Du kannst heute keine Geschichte über Sucht erzählen, ohne die ganz realen Konsequenzen zu zeigen. Die meisten Menschen bekommen keine zweite Chance.’“

Levinson erklärte, die Geschichte der Serie sei „am Ende eine tragische – aber sie ist auch die Wahrheit“. „Wenn du heute experimentierst oder Drogen nimmst, ist es gut möglich, dass sie dich umbringen.“

Angus Cloud und die Trauer

Anfang dieses Jahres hatte Levinson gegenüber ROLLING STONE erklärt, er habe Clouds Figur in der Serie am Leben halten wollen. „Angus in der Geschichte lebendig zu halten – das war so, als ob ich es im Leben nicht kontrollieren konnte, aber wenigstens in der Arbeit“, sagte er. „Die Trauer um Angus hat die Staffel tief geprägt. Er war jemand, den ich sehr geliebt habe. Und für den ich sehr hart gekämpft habe. Ich habe selbst mit Sucht zu tun gehabt, ich kenne das Terrain. Man ist also immer irgendwie vorbereitet – aber Angus zu verlieren hat mich wirklich erschüttert und aus vielen Gründen wütend gemacht.“

Zendaya hatte bereits angedeutet, dass Staffel 3 die letzte sein würde. In einem Interview in der „The Drew Barrymore Show“ im April fragte Barrymore direkt, ob dies die letzte Staffel sei, worauf Zendaya antwortete: „Ich glaube schon, ja.“ Sie fügte hinzu: „Dieser Abschluss kommt.“