Am 06. Oktober 2023 brachte Drake die Single „All The Parties“ heraus – inklusive eines „West End Girls“-Samples, das die Pet Shop Boys jedoch gar nicht so freigegeben hatten und deshalb auch wenig erfreut über die ungefragte Veröffentlichung waren. Nun haben Neil Tennant und Chris Lowe ein positives Update zum Streit-Status mit dem kanadischen Rapper gegeben.

Was bisher geschah

„Überraschenderweise singt Drake den Refrain von „West End Girls“ in dem Stück „All the Parties“ auf seinem neuen Album. Es wurde keine Anerkennung gegeben oder um Erlaubnis gebeten“, hieß es im X-Statement der Pet Shop Boys nach Track-Release.

Von Drakes „West End Girls“-Sample soll Tennant laut „NME“ durch seinen Bruder Wind bekommen haben. Dessen Sohn sei großer Drake-Fan. Er habe „All The Parties“ gehört und daraufhin gefragt: „Weiß Neil, dass „West End Girls“ auf Drakes neuem Album ist?“ Nachdem Neil Tennant darüber informiert wurde, hörte er sich erst den Track im Internet an und fragte anschließend seinen Manager, ob der dem Sample zugestimmt hätte, was bekanntlich nicht der Fall war.

Drake blieb zunächst still nach der Ansage der Briten.

Drakes „All The Parties“ hören:

Entschuldigung angenommen?

In einem Interview mit „NME“ heißt es jetzt von Sänger Neil Tennant zu dem Debakel: „Es ist jetzt alles geklärt“. Konkreter wird er in Sachen Klärung nicht, jedoch lässt er sich zum Schwärmen hinreißen: „Ich muss sagen, dass ich es für eine wirklich schöne Stelle in der Platte halte. Er hat es sehr gut gesungen.“

Auch die zweite Pet-Shop-Boys-Hälfte, Chris Lowe, scheint dem Rapper nicht mehr böse zu sein. „Ich mag den Track wirklich“, so seine Aussage zu „All The Parties“ im „NME“-Gespräch.

Zudem soll Drakes Team sich bei dem Duo für die unerlaubte Nutzung entschuldigt haben und Drake hätte gar das persönliche Gespräch gesucht, was aber aus nicht weiter genannten Gründen dann nicht geklappt hätte.

Pet Shop Boys mit „West End Girls“:

Drake springt von einem Streit zum nächsten

Die Pet Shop Boys haben Drake anscheinend verziehen, ganz im Gegensatz zu Kendrick Lamar. Der Rapper und Drake liefern sich seit Wochen eine musikalische Schlammschlacht. Mit seinem neuen Track „The Heart Part 6“ reagiert Drake am Montag (06. Mai) auf Lamars vorangegangenen Disstracks „Not Like Us“ und „Meet The Grahams“