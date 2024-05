Ein Kopf-an-Kopf-Rennen deutet sich in den britischen Alben-Charts an. Die Midweek-Charts, also die Tendenz-Charts bis zur finalen Rangliste zum Ende der Woche, führen aktuell Taylor Swift mit „The Tortured Poets Department“ auf der 1 und die Pet Shop Boys mit „Nonetheless“ auf der 2 an. Swift steht schon seit vergangener Woche auf der Spitzenposition, Neil Tennant und Chris Lowe feiern mit ihrer neuen Platte den Neuanstieg der Woche.

Das Duell des US-Pop-Superstars mit den englischen Pop-Veteranen ist nicht uninteressant. Tennant, Sänger der Pet Shop Boys, hat infrage gestellt, ob Taylor Swift einen Song hat, der so „berühmt“ ist wie Michael Jacksons „Billie Jean“. In einem Publikumsgespräch einer „Guardian“-Reihe kam das Thema des erfolgreichen Popstars auf, woraufhin Tennant erklärte, dass er ihre aktuelle Musik „enttäuschend“ finde. „Nicht einmal die Texte, sondern die Musik“, seien das Problem.

„Wo sind die berühmten Songs?“

„Taylor Swift fasziniert mich als Phänomen, weil sie so populär ist und ich das Ganze irgendwie mag“, erklärte Tennant. „Aber wenn ich mir dann die Platten anhöre – wir haben eigentlich beide das gleiche Gefühl – für ein so großes Phänomen [wie sie es ist]… Wo sind die berühmten Songs? Was ist Taylor Swifts ‚Billie Jean‘?“

Nachdem jemand im Publikum Swifts erfolgreiche Single „Shake It Off“ erwähnte, antwortete das Pet-Shop-Boys-Mitglied: „Ist das so? Nein, denn ich weiß sogar, dass das die Antwort ist, aber ich habe mir das neulich angehört und es ist nicht ‚Billie Jean‘.“ Zu dem Song führte er weiter aus, dass er diesen als nicht „melodisch“ genug empfinde. „Es wird alles in ein oder zwei Noten gesungen, die hoch und runter gehen. Aber wie auch immer, es ist eine faszinierende Sache.“

Hier das ganze Interview ansehen:

Tennant lobt das Gemeinschaftsgefühl der Swifties

Im weiteren Verlauf des Gesprächs deutete sein Gesprächspartner Alexis Petridis an, dass die Fangemeinde der Musikerin, die Swifties, von der kollektiven Erfahrung, ihr Fan zu sein, angezogen werden, woraufhin Tennant antwortete: „Ich mag das, ich schätze das irgendwie und ich mag die Tatsache, dass es all diese Leute zusammenbringt, sogar generationsübergreifend, aber ich denke einfach, dass das einzige Enttäuschende die Musik ist.“ Ob der 69-Jährige auch Swifts neues Erfolgsalbum „The Tortured Poets Department“ hier einbezieht, bleibt in der Konversation offen.

Ihre eigene Musik können die Pet Shop Boys im Sommer präsentieren. Im Rahmen ihrer nächsten Tour kommen die beiden auch für drei Konzerte nach Deutschland. Am Freitag ist das neue Album des britischen Duos erscheinen: „Nonetheless“.

Am Sonntagabend werden wir mehr wissen: Wer wird die neue oder neue alte Nummer eins der UK-Charts sein?