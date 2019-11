Pete Townshend: „Zum Glück sind Keith Moon und John Entwistle nicht mehr da“

The Who beendeten ein Konzert, nachdem Leadsänger Roger Daltrey mitten in der Veranstaltung seine Stimme verlor. Shows für Freitag in Dallas und Sonntag in Denver wurden ebenfalls gestrichen.

Die legendäre britische Rockgruppe The Who hatte gerade in Houston acht Songs gespielt, als Daltrey dem Publikum sagte: „Ich denke, ich sollte aufhören, solange ich noch stehe“, und ging von der Bühne. Gitarrist Pete Townshend sagte dem Publikum: „Es tut mir wirklich sehr leid. Roger kann jetzt nicht sprechen. Anscheinend hat er vor der Show einen Arzt aufgesucht, und, wissen Sie, er hat so verdammt gut gesungen während dieser Tour. Ich weiß nicht, was zum Teufel los ist. Er hat sein Bestes gegeben. “ The Who in Houston, Texas, beim Konzertabbruch: https://www.youtube.com/watch?time_continue=272&v=HlmF6n4qFmM Townshend erklärte, dass er und seine Bandkollegen weitermachen würden,…