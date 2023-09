Peter Maffay kündigt Überraschung für 2024 an

Ende August feierte Peter Maffay seinen 74. Geburtstag. Damit einher gehend folgten spekulative Stories von seinem endgültigen Abschied vom „wilden Tourleben“; nach stolzen 55 Jahren zwischen Powerrock, Lederhosen und Schlagerpop. Zuletzt ließ er sich mit dem Programm „Erinnerungen III“ in ausverkauften Fußballtempeln von seinen Fans feiern.

Dann wiederum rauschte der Blätterwald und digitale Formate, als bekannt wurde, dass er seine fast 40 Jahre jüngere Partnerin Hendrikje Balsmeyer geheiratet hat. Die fünfte Heirat des Erfolgsmusikers. Rund 50 Millionen verkaufte Tonträger kann seiner Version von „Über Sieben Brücken Musst Du Gehen“ (1980) für sich verbuchen. Als (Mit-)Erfinder der Märchen-Comicfigur Tabaluga konnte er in einem anderen Genre glänzen.

Nun hat sich Maffay mit einem handgeschriebenem Brief gemeldet, der an seine große Fan-Gemeinde und die vielen Musik-Kollegen gerichtet ist, die ihn über die Jahrzehnte begleitet haben.

„Liebe Freunde, liebe Fangemeinschaft“, heißt es dort mit dramatischem Unterton.

„Eine einmalige Situation kommt auf uns zu. 2024 wird ein ganz besonderes Jahr. Wir ‚scharren mit den Hufen‘, die Temperatur steigt, denn wir brennen darauf, die Neuigkeiten mit Euch zu teilen. Am Donnerstag, den 21. September, werden wir um 11 Uhr die ‚Katze aus dem Sack‘ lassen. Wir freuen uns schon tierisch darauf. Euch alle, die Ihr uns seit Jahren die Treue haltet – die Jungen wie auch die für immer Jungen – auf diesen Trip mitzunehmen. Ihr dürft gespannt sein! Demnächst also mehr. Euer Peter“

Worauf besagte Gemeinde natürlich sofort wie wild herum spekulierte. Etwa mit dieser Mutmaßung: „Tabaluga geht wieder auf Tour“

Oder aber: „Kommt da ein neues Rockalbum“ bis „Wie endgültig macht er im Sommer 2024 wirklich Schluss?“.

So ziemlich alles, von ernst gemeinten bis weniger ernst gemeinte Kommentaren ist vertreten.

Sehr wahrscheinlich wird es bei der heutigen Pressekonferenz 21. September) darum gehen, die Konzerte im im Jahr der Fußball-EM in Deutschland und der Olympischen Spiele in Paris auszurollen.

Für die „komplette Klarheit“ heißt es in einer News-Meldung seines Tourveranstalters, „was da auf die Fans zukommt, muss man sich am heutigen Donnerstag um 11 Uhr gedulden, Dann findet in Köln die in seinem Online-Brief erwähnte Pressekonferenz statt.

Vorab schon postete Maffay auf Instagram:„Liebe Freunde, einige von Euch haben es ja schon geahnt – wir gehen auf große Tour! Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 21.09 – die genaue Uhrzeit sowie weitere Details zu den Konzerten werden wir in der Pressekonferenz am 21.09 ab 11 Uhr bekanntgeben. Die Pressekonferenz werdet Ihr per Livestream mitverfolgen können. Wir freuen uns auf Euch! Alles Gute, Euer Peter“

Dies sind die Tourtermine (Update: 21.9.23, 11:45):

21.6.2024 – Rostock

22.6.2024 – Hannover

28.6.2024 – München

2.7.2024 – Bremen

4.7.2024 – Berlin

7.7.2024 – Hamburg

12.7.2024 – Köln

16.7.2024 – Stuttgart

18.7.2024 – Frankfurt

20.7.2024 – Leipzig

