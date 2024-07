Rocksänger Peter Maffay verabschiedet sich von der Bühne. Im Rahmen der „We Love Rock’n’Roll – Farewell“-Tour spielt der 74-Jährige heute Abend (16. Juli) ein zweites Konzert in Stuttgart. Für den Termin auf dem Festgelände Cannstatter Wasen haben wir alle Infos über Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter gesammelt.

Tickets

Gute Nachrichten für spontane Fans: Nachdem Peter Maffay bereits gestern in Stuttgart spielte, sind für den zweiten Tag noch vereinzelte Tickets zu haben. Obwohl das erste Konzert der Zusatztermin für den ausverkauften heutigen Tag war, gibt es für knapp 100 Euro noch Restkarten über den regionalen Anbieter Music Circus.

Anfahrt und Parken

Die U-Bahn.Linien U11 und U19 fahren das Festgelände direkt an, die Haltestelle heißen „Cannstatter Wasen“ respektive „NeckarPark“. Mit etwas mehr Laufzeit bieten sich die U1, U2, U13 und U16 mit der Haltestelle „Bad Cannstatt Wilhelmsplatz“ an. Wer von weiter außerhalb kommt, kann den Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt mit der S1, S2 und S3 sowie dem RE90 oder dem MEX12, MEX13, MEX16, MEX18, MEX19 und MEX90 erreichen und ähnlich weit zu Fuß gehen wie vom Wilhelmsplatz aus – rund fünfzehn Minuten.

Auch für Autofahrende gibt es Möglichkeiten. Am NeckarPark kostet das Parken ganztägig acht Euro. Dennoch rät der Veranstalter zu Park-&-Ride-Flächen im Umland, beispielsweise am Flughafen Stuttgart, von wo aus die S2 oder S3 fahren.

Support

Die Abschiedstournee von Peter Maffay begleitet die US-amerikanische Sängerin Anastacia. Sie eröffnet nicht nur für den Rocksänger, sondern steht auch für ausgewählte Songs mit ihm zusammen auf der Bühne. Sie war bisher außerdem nicht der einzige Feature-Gast auf der Maffay-Tour: Auch Johannes Oerding, Tim Bendzko, Wolfgang Niedecken und Rea Garvey sangen bereits mit ihm.

Um 19:30 Uhr geht es los.

Setlist

Basierend auf den bisherigen Konzerten der Tour wird Peter Maffay wohl folgende Songs spielen:

1. Schatten in die Haut tätowiert

2. Carambolage

3. Du

4. Samstag abend in unserer Straße

5. Weil es dich gibt

6. Und es war Sommer

7. Eiszeit (mit Johannes Oerding)

8. Liebe wird verboten (mit Johannes Oerding)

9. Blinde Passagiere (mit Johannes Oerding)

10. Verdamp lang her (Cover von BAP)

11. Tiefer

12. Abenteuer

13. Gelobtes Land

14. Der Mensch, auf den du wartest

15. Just You (mit Anastacia)

16. Left Outside Alone (mit Anastacia)

17. I’m Outta Love (mit Anastacia)

18. You Shook Me All Night Long

19. Nessaja (mit Johannes Oerding)

20. Über Sieben Brücken mußt du gehen

21. Sonne in der Nacht

22. Glaub an mich

23. Mein Wort

Wetter

Das Wetter in Stuttgart gestaltet sich heute für ein Konzert angenehm. Regen gibt es nur in den Morgenstunden, am Abend sind es maximal 24 Grad – praktisch für Menschenmengen.