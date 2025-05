Peter Urban: Schwerer Sturz verhindert Auftritt in ESC-Show

Mit „Chefsache ESC – Live aus Basel” will Stefan Raab am Mittwoch (14. Mai) schon einmal Lust machen auf den ESC am kommenden Samstag. Sozusagen als Appetitanreger zwischen den beiden Halbfinals. Eigentlich war auch ein Gastauftritt von Peter Urban eingeplant. Aber DIE Stimme des Eurovision Song Contests ist leider doch nicht dabei.

Der 77-Jährige ist schwer gestürzt und musste danach sein geplantes Gastspiel direkt absagen. Das teilte seine Frau Laura RTL mit. „Es tut ihm in der Seele weh, nicht dabei sein zu können – auch nach über 25 Jahren als TV-Kommentator hat der ESC seinen Zauber für ihn nicht verloren”, sagte sie.

Wie sie ebenfalls mitteilte, sei Urban aufgrund seiner „Behinderung durch ein fehlendes Hüftgelenk“ gestürzt und habe nun „schmerzhafte Folgeerscheinungen“.

Peter Urban prägte den ESC für deutsche Zuschauer

ESC-Fans werden dies bedauern, denn Urbans sonore Stimme gehört für mehr als zwei Jahrzehnte zum Kult-Programm rund um den ESC fest dazu. Der ehemalige Radiomoderator hatte die Gabe, mit wenigen Worten die Essenz eines Auftritts, egal wie gut oder schlecht er war, mit treffendem, aber nie verletzendem Humor auf den Punkt zu bringen.

Inzwischen ist Peter Urban im Ruhestand und überlässt die Moderation Thorsten Schorn, mit dem Radiopreis gekrönter Moderator und vielen Fernsehzuschauern bekannt geworden als Außenreporter bei „Zimmer frei“ (WDR) und als Off-Kommentator in „Shopping Queen“. Inzwischen ist er mit Auftritten in mehreren Shows, vor allem auch mit Günther Jauch, ein RTL-Gesicht geworden.

Pdeter Urban ist bereits seit 2013 als Redakteur in Rente, betreute aber noch Jahre weiter als freier Mitarbeiter mehrere Radio-Sendungen und bis 2023 das ESC-Finale.