Peter Urban hat bekannt gegeben, nach dem diesjährigen Eurovision Song Contest aufzuhören. Der 74-Jährige moderiert seit 1997 den Musikwettbewerb für das deutsche Fernsehen und verpasste dabei aufgrund von Krankheit nur eine Veranstaltung.

„Ich werde 75, es ist der 25. ESC und das ist ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören. Und irgendwann hätte es ja sowieso sein müssen“, erklärte der Journalist seine Entscheidung gegenüber der dpa. Nachdem er 2013 als Redakteur in Rente ging, blieb er ESC-Kommentator und freier Mitarbeiter beim NDR. „Ich hoffe, dass ich auch in den Jahren mit schwächeren deutschen Ergebnissen mit meinen Kommentaren mitgeholfen habe, das Interesse für diese faszinierende, einzigartige Veranstaltung, die in der Welt ihres Gleichen sucht, hochzuhalten. Ich bedanke mich für das Vertrauen und die langjährige Treue, es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen!“, verabschiedet er sich. Wer in seine großen Fußstapfen treten wird, ist indes noch unklar.

Die diesjährige Ausgabe findet am 13. Mai in Liverpool statt. Die Ukraine wäre als Vorjahres-Gewinner Gastgeber gewesen, aufgrund des anhaltenden Krieges wurde die Austragung nach Großbritannien verschoben. Für Deutschland geht die Metal-Band Lord of the Lost mit „Blood and Glitter“ an den Start.