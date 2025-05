ESC 2025: Das sind die Gewinner des ersten Halbfinales

Der ESC 2025 hat begonnen: Am Dienstagabend (13. Mai) ging in der St. Jakobshalle in Basel das erste Halbfinale über die Bühne. 15 Nationen traten gegeneinander an, zehn schafften den Sprung ins Finale.

Schweden, Norwegen und Island sicherten sich allesamt einen Platz im Finale. Auch die Ukraine darf sich über eine Teilnahme am Finale freuen – genau wie Polen, die Niederlande, Estland, Portugal, Albanien und San Marino.

Fünf Nationen mussten sich hingegen verabschieden: Kroatien, Zypern, Belgien, Aserbaidschan und Slowenien schafften es nicht ins Finale.

ESC 2025: Das Ergebnis des ersten Halbfinales

Diese Länder sind somit im Finale:

Schweden – KAJ mit „Bara bada bastu“

Norwegen – Kyle Alessandro mit „Lighter“

Ukraine – Ziferblat mit „Bird Of Pray“

Island – VÆB mit „Róa“

Niederlande – Claude mit „C’est la vie“

Polen – Justyna Steczkowska mit „Gaja“

San Marino – Gabry Ponte mit „Tutta l’Italia“

Estland – Tommy Cash mit „Espresso Macchiato“

Portugal – NAPA mit „Deslocado“

Albanien – Shkodra Elektronike mit „Zjerm“

Nicht geschafft haben es folgende Länder:

Kroatien – Marko Bošnjak mit „Poison Cake“

Aserbaidschan – Mamagama mit „Run With U“

Belgien – Red Sebastian mit „Strobe Lights“

Zypern – Theo Evan mit „Shh“

Slowenien – Klemen mit „How Much Time Do We Have Left“

Die Regeln beim Halbfinale

Im Halbfinale des Eurovision Song Contest entscheiden ausschließlich die Zuschauerinnen und Zuschauer per Voting – nachdem alle Acts aufgetreten sind per Televoting. Jurys kommen hier nicht zum Einsatz. Seit 2023 gilt außerdem eine neue Regelung: Die sogenannten „Big Five“ – also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien – sowie das Gastgeberland präsentieren ihre Beiträge bereits während des Halbfinales.

ESC 2025: Infos zum zweiten Halbfinale und zum Finale

Das zweite Halbfinale des ESC 2025 findet am Donnerstag, 15. Mai um 21 Uhr statt, das große Finale steigt am Samstag, 17. Mai um 21 Uhr.

Proteste im Vorfeld des ESC 2025

Im Vorfeld des ersten Halbfinales des ESC 2025 kam es in Basel zu pro-palästinensischen Protesten: Während der feierlichen Eröffnung am 11. Mai begleiteten Demonstrierende mit „Free Palestine“-Rufen, Transparenten und Trillerpfeifen den Einzug der 37 Delegationen zur Messe. Besonders bei der Ankunft der israelischen Delegation kam es zu Buhrufen. Die Gruppe „ESCalate4Palestine“ hatte im Vorfeld zum Protest aufgerufen und forderte einen Ausschluss Israels vom Wettbewerb. Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich, führte aber zu erhöhter Sicherheitspräsenz.