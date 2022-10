Phoenix bringen Single „Winter Solstice“ inklusive finsterem Musikvideo heraus

Am Mittwoch (19. Oktober) ist der neue Track „Winter Solstice“ von Phoenix samt Musikvideo erschienen. Die jüngste Single aus dem am 04. November kommenden Album „Alpha Zulu“ wird mit einem bedrückenden Musikvideo in schwarz weiß präsentiert. Regie hat Warren Fu geführt.

Der Track ist der einzige, den Phoenix nicht gemeinsam im Studio zusammengebaut haben. Für „Winter Solstice“ haben Lauren Brancowitz, Christian Mazzalai und Deck D’Arcy einen Song-Loop erstellt und diesen Frontmann Thomas Mars zugeschickt. Auf Basis des Loops ist dann die Nummer entstanden.

Die Platte „Alpha Zulu“ – vom 04. November an erhältlich

Nach dem bisher letzten Album „Ti Amo“ (2017) ist „Alpha Zulu“ die erste Phoenix-Platte seit fünf Jahren. Das selbstproduzierte Werk ist in einem extra aufgebauten Studio im Musée des Arts Décoratifs im Nordflügel des Louvre entstanden.

Phoenix 2022 einmalig live in Deutschland

Am 20. November werden Phoenix einmalig in diesem Jahr in Deutschland auftreten. Bis Mitte Januar wird die Band außerdem in Italien, England, Belgien, Niederlande, Frankreich und Amerika touren.