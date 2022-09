Phoenix kündigen neues Album „Alpha Zulu“ an – „Tonight“ hier im Stream

Die französischen Indiepopper von Phoenix haben ihr neues Album angekündigt: „Alpha Zulu“ wird am 4. November 2022 erscheinen. Zeitgleich mit der Ankündigung bringen sie auch die zweite Vorab-Single „Tonight“ heraus. Als Featuregast ist Ezra Koenig von Vampire Weekend dabei.

Hier könnt ihr euch die neue Single anhören:

Das Album wurde im Pariser Louvre aufgenommen, in einem extra aufgebauten Studio im Musée des Arts Décoratifs im Nordflügel des Palastes. „Wir dachten, es wäre ein fantastisches Abenteuer, in einem Museum etwas aus dem Nichts zu schaffen“, sagt Gitarrist und Keyboarder Laurent „Branco“ Brancowitz. „Wir konnten in der Pandemie das Szenario erleben, allein in einem leeren Museum zu sein.“

Es ist das erste Album der Gruppe um Sänger Thomas Mars seit „Ti Amo“ aus dem Jahr 2017. Schon im Juni hatten Phoenix die erste Single „Alpha Zulu“ veröffentlicht.

Wer Phoenix live erleben möchte, kann das am 20. November beim einzigen Deutschland-Konzert der Band 2022 in der Berliner Columbiahalle.

Phoenix – Alpha Zulu Tour 2022

20.11.2022 Berlin Columbiahalle