Phoenix live in Berlin: Tickets, Termin, Vorverkauf

Mit „Alpha Zulu“ haben Phoenix bereits einen Vorboten ihres – hoffentlich bald – kommenden siebten Albums veröffentlicht. Nun kündigte die französische Band einen exklusiven Deutschland-Termin an. Am 20. November gastieren Phoenix in der Berliner Columbiahalle.

Phoenix – Alpha Zulu Tour 2022

20.11.2022 Berlin Columbiahalle

Paypal Prio Tickets:

Mi., 08.06.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 08.06.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 09.06.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 10.06.2022, 10:00 Uhr