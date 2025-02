„Pink Floyd at Pompeii“: Restaurierte Fassung kommt in die Kinos

Der Konzertfilm „Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII“ feiert sein Kino-Comeback: Ab dem 24. April 2025 läuft der remasterte Live-Mitschnitt in ausgewählten Locations. Der Konzertfilm aus dem Jahr 1972 wurde von Regisseur Adrian Maben inszeniert und zählt bis heute zu den einflussreichsten Musikdokumentationen.

Für die Neuveröffentlichung wurde das Original-Material anhand der 35mm-Aufnahme digital restauriert und in 4K-Qualität optimiert. Der renommierte Musiker und Produzent Steven Wilson sorgte für einen neuen, beeindruckenden Audio-Mix, der den Film in 5.1 Surround und Dolby Atmos erlebbar macht. Tickets sind ab dem 5. März hier verfügbar. Einen ersten Eindruck der restaurierten Filmversion liefert der Clip zu „Echoes“:

Der Film dokumentiert Pink Floyd in einer entscheidenden Schaffensphase: Vor der spektakulären Kulisse des antiken Amphitheaters von Pompeji spielte die Band im Oktober 1971 ein einzigartiges Set – ohne Publikum. Die Aufnahmen entstanden kurz vor ihrem bahnbrechenden Album „The Dark Side of the Moon“ und zeigen die Band auf ihrem Höhepunkt, als sie mit Tracks wie „Echoes“, „A Saucerful of Secrets“ und „One of These Days“ ihren unverwechselbaren Stil prägten. Der Mitschnitt zeigt außerdem exklusive Einblicke in die Abbey Road Studios während der frühen Aufnahmen zum Album. Nick Mason beschreibt den Film als „ein seltenes und einmaliges Zeugnis unserer Live-Performances vor dem Erscheinen von The Dark Side of the Moon.“

Aufwendige Restaurationsarbeiten

Nach jahrelanger Suche wurde das originale 35mm-Negativ in den Bandarchiven entdeckt und sorgfältig, Bild für Bild, in 4K gescannt. Farben wurden optimiert, jeder Frame wurde restauriert, ohne die klassische Filmkörnung zu verfälschen.

„Original-Filmmaterial zu ,Pink Floyd at Pompeii‘ suche ich schon seit 1994,“ erklärte Lana Topham, Director of Restauration, im Zuge der Ankündigung. „Die Entdeckung des 1972er Original-Negativs war ein ganz besonderer Moment. Die restaurierte Fassung präsentiert den Film erstmals als 90-Minuten-Cut, der die 60-minütige Live-Performance mit Dokumentaraufnahmen aus den Abbey Road Studios kombiniert.“

Auch Steven Wilson zeigt sich begeistert: „Diese vier Musiker mit ihrer befreiten, experimentellen Rockmusik waren für mich der Inbegriff intellektueller Coolness. Es war eine große Ehre, den Soundtrack zu remixen und damit Lana Tophams unglaubliche Arbeit zu unterstützen.“

Livealbum und Vinyl-Premiere

Passend zum Kinostart erscheint am 2. Mai 2025 das begleitende Livealbum „Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII“ über Legacy Recordings, der Katalogabteilung von Sony Music. Neben digitalen Formaten und CD wird das Album erstmals auch in Dolby Atmos und auf Vinyl veröffentlicht. Darüber hinaus wird der Konzertfilm als BluRay und DVD herauskommen.

Album-Tracklist

Side A

Pompeii Intro

Echoes – Part 1

Careful With That Axe, Eugene

Side B

A Saucerful of Secrets

Set the Controls for the Heart of the Sun

Side C

One of These Days

Mademoiselle Nobs

Echoes – Part 2

Side D

Careful With That Axe, Eugene – Alternate Take

A Saucerful of Secrets – Unedited