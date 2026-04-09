Roger Waters feuerte seinen Sohn. Jetzt sucht er einen Sänger für dessen Pink-Floyd-Tributeband

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

2023 feuerte Roger Waters seinen Sohn Harry Waters aus seiner Tourband. Jetzt versucht der ältere Waters, den Schaden wiedergutzumachen – indem er ihm hilft, den Frontmann für seine neue Pink-Floyd-Tributeband zu finden.

Waters schrieb, Harry habe „eine großartige Band und Show zusammengestellt“, die sich Legacy nennt und 2027 auf Tour gehen soll. Legacy wird Pink Floyds „goldener Ära“ und Songs aus Waters‘ Solokarriere huldigen. „Harrys Band fehlt eine Sache“, sagte er. „Die Stimme, die ich hatte, als ich jung war.“

Er fuhr fort: „Damals konnte ich alles singen – von der sanften Dringlichkeit des ‚Hello, is there anybody in there?‘ aus „Comfortably Numb“ bis zum schrillen Schrei ‚You know how I need you/To beat to a pulp on a Saturday night‘ aus „Don’t Leave Me Now“. Kannst du das? Bist du diese fehlende Stimme? Wenn ja, ist das deine Chance. Das ist eine offene Einladung zum Vorsingen für Harrys Band. Ich meine das ernst.“

Harry sucht den Vater-Sound

Auf seinem eigenen Instagram schrieb Harry: „Wir suchen einen Sänger, der klingen kann wie Dad, als er jung war. Bist du das?“

Im November 2023 sprach Harry mit ROLLING STONE über seine 14-jährige Zeit in der Band seines Vaters, in der er Orgel und Keyboard spielte. „Es war ziemlich trostlos“, erzählte er uns. „Ich glaube, er wollte einfach frisches Blut, etwas Neues, etwas Frisches. Ich bin mir über seine genauen Beweggründe nicht sicher, aber alle außer zwei Leuten [Keyboarder Jon Carin und Gitarrist Dave Kilminster] wurden gefeuert. Aber die anderen, die den Laufpass bekamen, waren nicht sein Sohn – für mich war das deshalb doppelt schmerzhaft.“

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Nach seinem Abgang spielte Harry mit Les Claypool und Sean Lennon, anschließend trat er mit der Pink-Floyd-Coverband Brit Floyd auf. Bewerbungen für den Legacy-Gig nimmt er derzeit auf seiner Website entgegen – Einsendeschluss ist der 30. April.