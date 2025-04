Verlosung: Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII

Wir verlosen Tickets und Merchartikel zum Kinostart von „Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII“. Der Konzertfilm kehrt auf die Leinwand zurück: Ab dem 24. April läuft die restaurierte Fassung in den Kinos. Passend dazu erscheint am 2. Mai das gleichnamige Live-Album.

Über den Konzertfilm

Der Film fängt einen besonderen Moment in der Bandgeschichte ein – noch vor der Veröffentlichung ihres Albums „The Dark Side of the Moon“, als Pink Floyd sich kommerziell noch vor dem großen Durchbruch befanden. Die Aufnahmen entstanden im Oktober 1971 in der antiken Arena von Pompeji und enthalten Klassiker wie „Echoes“, „A Saucerful of Secrets“ und „One of These Days“. Die neu restaurierte Version erweitert die ursprüngliche 60-minütige Fassung auf 90 Minuten und kombiniert das Konzert mit Studio-Einblicken aus den Abbey Road Studios.

Der offizielle Trailer zu „Pink Floyd at Pompeii“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das gibt es zu gewinnen

Für das Pre-Screening-Event des Films am 23. April werden dreimal zwei Tickets verlost. Außerdem gibt es verschiedene Merchartikel zu gewinnen. Hier der genaue Überblick:

2x Kinotickets

2x Vinyl

3x CD

3x Totebag

3x T-Shirt

So machst du mit

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Verlosung: Pink Floyd at Pompeii“. Einsendeschluss: 17.4. 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!