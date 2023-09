Pink wütend über Twitter-Verwechslung mit Eddie Izzard: „You nameless Fucko!“

Auf Twitter macht P!nk ihrem Unmut Luft über einen User, der ein Foto der britischen Komikerin und Schauspielerin Eddie Izzard postete und mit den Worten unterschrieb: „Happy Birthday Pink“. Die Wut der amerikanischen Popsängerin bezieht sich dabei nicht auf die Verwechslung, sondern die Tatsache, dass der Twitter-User sich mit dem Posting versucht über beide lustig zu machen – über P!nk wie die trans und genderfluide Izzard. Über eine gewisse Ähnlichkeit ließe sich vielleicht debattieren, aber der Post erscheint wie eine Verunglimpfung beider, was auch P!nk sauer aufstößt.

Verteilt auf vier Postings antwortet sie: „Ich danke Dir so sehr. Ich habe meiner 12-jährigen Tochter gerade deinen Beitrag gezeigt. Ich habe ihr erklärt, dass ich dich noch nie getroffen habe, dass ich dich nicht kenne und dass ich keine Ahnung habe, warum du dir die Mühe machst, hasserfüllt zu sein. Das war eine gute Lektion in Sachen Unwissenheit.

Das war eine gute Lektion in Unwissenheit. Danke. Ich kenne dich immer noch nicht. Ich gratuliere. Du bist ein Niemand. Diese Art von Menschen sind anonym und einsam, und unglücklich. Aber: Die meisten Menschen sind klug, gut und toll. WICHTIGST: Was für eine verpasste Gelegenheit. Es gibt so viele Bilder, die du hättest auswählen können, die tatsächlich ich waren und die schlimmer waren als dieses Bild, du namenloser Wichser. Sei das nächste Mal wenigstens kreativ, dum dum. Ich poste diese Dinge, um den Kindern, die ich kenne – auch meinen eigenen Kindern – zu zeigen, dass wir alle gelegentlich schlecht behandelt werden. Ich zeige es ihnen, weil sie mich kennen, und sie wissen, dass mein Selbstwertgefühl nicht von der Meinung anderer abhängt. Es hängt auch nicht davon ab davon ab, wie viele Eintrittskarten ich verkaufe. Gut/schlecht. Wie auch immer. Ich liebe mich. Jetzt werde ich Wirklich wirklich schlafen

gut. Nacht Nacht.“

Ihre Follower geben P!nk Recht. Eine schreibt: „Ich werde nie vergessen, was du in den 2000er-Jahren in einem Video hinter den Kulissen gesagt hast. Du sagtest etwas wie: ‚Manchmal denke ich ‚Ich mag meine Beine nicht, sie sind so dick‘. Aber dann denke ich, das bedeutet, dass sie stark sind und mich tragen werden, wenn ich älter bin“. Du hast mich dazu inspiriert, freundlicher zu meinem Körper zu sein.

