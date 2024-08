Pink performt „What About Us“ mit ihrer Tochter Willow Sage beim DNC

Pink verzichtete auf die Akrobatik, die normalerweise zu ihrer Show gehört, und sang stattdessen im Duett mit ihrer Tochter Willow Sage am Donnerstagabend bei der Democratic National Convention in Chicago ihren Song „What About Us“.

Gemeinsam sangen Pink, Willow und ihre Background-Sängerinnen die ergreifende Strophe des Songs: „“We are searchlights, we can see in the dark/We are rockets, pointed up at the stars/We are billions of beautiful hearts/And you sold us down the river too far.” Während ihres Auftritts wurden die Tausenden von Zuschauern in ein rosa Licht getaucht.

Schon früher am Tag wurden Pink und Willow bei den Proben zur Single „Beautiful Trauma“ gefilmt. Das Video „What About Us“ aus dem Jahr 2017 hob Communitys wie Migrant:innen und gleichgeschlechtliche Paare hervor, deren Rechte während Trumps Regierung bedroht waren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im vergangenen Monat unterstützte Pink offiziell die Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Spendensammelaktion von Zoom, die einen Teilnehmerrekord für die Plattform aufstellte und fast 2 Millionen Dollar einbrachte.

„Wir sind dabei … und ich bin wirklich dankbar, dass wir Frauen eine Stimme haben werden, und wir haben uns immer Gehör verschafft, und jetzt ist es an der Zeit, besonders laut zu werden“, sagte die Sängerin während des Anrufs laut „The Wrap“. „Let’s go. Let’s get loud.“

Es war eine ziemlich musikalische Convention. Am dritten Abend zollten John Legend und Sheila E. dem Heimatstaat von Tim Walz mit einer Interpretation von Prince‘ „Let’s Go Crazy“ Tribut, Stevie Wonder spielte „Higher Ground“ und Maren Morris betrat die Bühne. Anfang der Woche überraschte Lil Jon das Publikum mit dem Song „Turn Down for What“ während des Appells der Staaten am zweiten Abend.

Im Jahr 2020 zeigte Pink ihre Unterstützung für Präsident Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, als sie bei der virtuellen Veranstaltung „I Will Vote“ auftrat. Pink hat sich in der Vergangenheit für LGBTQ- und reproduktive Rechte eingesetzt, soziale Themen, für die sich auch Harris eingesetzt hat.