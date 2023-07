P!NK live in Hannover: Setlist, Tickets, Anfahrt und Wetter

P!NK beim Hyde Park Festival 2023 am 25. Juni 2023 in London

P!NK ist aktuell auf großer Stadion-Tournee in Deutschland unterwegs. Am Mittwoch (12. Juli) und Donnerstag (13. Juli) macht sie für zwei Konzerte in der niedersächsischen Hauptstadt Halt. In Hannovers Heinz-von-Heiden-Arena (auch bekannt als Niedersachsenstadion) wird die Sängerin an jeweils zwei Abenden im Rahmen ihrer derzeitigen „Summer-Carnival“-Tour spielen.

Am 28. Juni eröffnete P!NK ihre Tour durch die Bundesrepublik in Berlin. Bei dem ersten von insgesamt sieben Konzerten kamen rund 60.000 Besucher:innen ins Berliner Olympiastadion. Im Anschluss folgten jeweils zwei Auftritte in München und Köln. Nach ihren Terminen in Hannover wird die Sängerin ihren zweiten Tourabschnitt durch Nordamerika starten.

Begleitet wird P!NK von der irischen Rockband The Script sowie von DJ und Produzent KidCutUp. Konzertbeginn ist um 19:00 Uhr. „Summer Circus“ ist die achte Tournee der 43-jährigen Sängerin. Ihr Album „Trustfall“ erschien am 17. Februar dieses Jahres.

Setlist:

Get the Party Started (enthält Elemente von Sweet Dreams (Are Made of This)) Raise Your Glass Who Knew Just Like a Pill Try What About Us Turbulence Make You Feel My Love Just Give Me a Reason Fuckin‘ Perfect Just Like Fire (enthält Elemente von Pat Benatars Heartbreaker) Please Don’t Leave Me Cover Me in Sunshine Kids in Love When I Get There I Am Here Irrelevant No Ordinary Love Runaway Trustfall Blow Me (One Last Kiss) Never Gonna Not Dance Again Last Call So What

Tickets für P!NK in Hannover:

Tickets für die P!NK-Konzerte in Hannover sind über Eventim ab 56 Euro erhältlich. VIP-Packages im Business-Seat mit gastronomischem Angebot sind ab 386,50 Euro zu haben.

Anfahrt:

Heinz-von-Heiden-Arena

Robert-Enke-Straße 3

30169 Hannover

Im Nahbereich der Heinz-von-Heiden-Arena gibt es kaum Parkplätze, weil der Schützenplatz wegen Abbauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist bei Großveranstaltungen um die Arena mit einem besonders starken Verkehrsaufkommen und auch Straßensperrungen zu rechnen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird daher dringend empfohlen.

Anreisende, die nicht aus Hannover und dem Umland kommen und keine Alternative zum Auto haben, sollten die empfohlenen Park-and-Ride-Parkplätze nutzen und von dort auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen.

Die Eintrittskarten gelten ab drei Stunden vor Konzertbeginn bis Betriebsschluss auch als Fahrschein in Bussen, Stadtbahnen, S-Bahnen und Nahverkehrszügen im Tarifgebiet des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Von der U-Bahn-Haltestelle Aegidientorplatz der Linien 1, 2, 4, 5, 6, 8 und 11 führt ein ausgeschilderter Fußweg in zehn Minuten zur Arena.

Wetter:

Das Wetter wird am 12. und 13. Juli angenehm warm bei Temperaturen um die 25 und 23 Grad Celsius und viel Sonne. Am Donnerstag (13. Juli) kann es allerdings nass werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt an diesem Tag bei 50 Prozent.