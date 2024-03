Pixies: Bassistin Paz Lenchantin verlässt die Band

Die Pixies haben auf Instagram den Weggang ihrer Bassistin Paz Lenchantin bekannt gegeben. Diese war seit 2014 in der Band und wirkte auf drei Alben („Head Carrier“, „Beneath the Eyrie“ und „Doggerel“) mit.

Paz Lenchantin verlässt die Band, Emma Richardson kommt dazu

In dem Post zur Verabschiedung von Lenchantin heißt es: „Lenchantin hat die Band verlassen, um sich auf ihre eigenen Projekte zu konzentrieren. Wir sind dankbar für Paz‘ Beiträge und wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste.“

Als Ersatz für Lenchantin haben die Pixies Emma Richardson für sich gewinnen können, die früher bei der britischen Rockgruppe Band of Skulls spielte. Richardson wird ihr Debüt geben, wenn die Pixies am 8. März ihre 2024er Tour in Dublin starten.

Instagram-Post zur neuen Pixies-Bassistin:

Zusätzlich zu ihrer eigenen Frühjahrstour in Großbritannien und Europa werden die Pixies ab Ende Mai gemeinsam mit Modest Mouse durch Nordamerika touren und im November als Vorgruppe von Pearl Jam in Australien auftreten.