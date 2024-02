Neuer AC/DC-Tourbassist: Wer ist Chris Chaney?

Mittlerweile ist klar, dass AC/DC im Sommer 2024 durch Deutschland und andere Länder Europas touren werden. Bassist Cliff Williams wird aber nicht mehr mit seinen Kollegen auf der Bühne stehen. Für ihn hat man nun aber kompetenten Ersatz gefunden: Wie die Band auf ihren sozialen Kanälen verkündete, wurde Chris Chaney als Tourbassist engagiert. Und der US-Musiker ist kein unbeschriebenes Blatt!

Chris Chaney, der 1970 auf die Welt kam, ist Musikfans vor allem als ehemaliger Bassist von Jane’s Addiction ein Begriff. Er spielte von 2001 bis 2004 mit der Band, als diese sich für ein Comeback erneut zusammentat. Im Zuge dessen wirkte er auch am 2003 erschienenen Album „Strays“ mit.

Darüber hinaus gehörte er sechs Jahre lang zur Tour- und Studioband von Alanis Morissette. Aber auch zu Jane’s-Addiction-Fan Taylor Hawkins, dem 2022 verstorbenen Schlagzeuger der Foo Fighters, der auch einst für Alanis Morissette gespielt hatte, pflegte Chaney eine enge Freundschaft. Gemeinsam arbeiteten sie an dem Projekt Taylor Hawkins & The Coattail Riders.

Chaney ist außerdem Bassist der All-Star-Coverband Camp Freddy.

Chris Chaney: Gute Verbindungen in die US-Musikszene

Chris Chaney hat sich im Laufe seiner Karriere als versierter Studiomusiker in der US-amerikanischen Rocks- und Popszene etabliert. Er arbeitete bereits mit Größen wie Joe Satriani, Joe Cocker, Shakira, Adam Lambert, Avril Lavigne, Bryan Adams, Cher, John Fogerty, Lisa Marie Presley, Meat Loaf, Rob Zombie, Romeo Santos, James Blunt und Celine Dion zusammen. Sein Werdegang schien schon in jungen Jahren vorgezeichnet: Der Kalifornier besuchte das Berklee College of Music und zog 1991 nach Los Angeles, um dort Auftritte an Land zu ziehen. Vier Jahre später sicherte sich Chaney einen Platz in der Tourband von Alanis Morissette, die ihn auf „Jagged Little Pill“-Tour mitnahm und ihn später auch für Aufnahmen im Studio einsetzte.

Chaney hat mittlerweile auch mehr als 25 Filmmusiken und Soundtracks eingespielt. Zusammen mit Johnny Rzeznik von den Goo Goo Dolls spielte er beispielsweise den Song „I’m Still Here“ aus dem Soundtrack zum Animationsfilm „Treasure Planet“.

Er ist zudem Hauptbassist auf dem 2010 erschienenen Soloalbum von Slash. Dieser beschrieb Chaney einst als „Geschenk des Himmels“ und erklärte: „Chris ist einfach der beste Session-Spieler, den ich kenne, also habe ich ihn angerufen. Ich wollte Duff McKagan nicht einsetzen, also habe ich versucht, an Bassisten zu denken, und Chris, mit dem ich schon so oft zusammengearbeitet habe, ist so locker und lernt schnell.“ Kein Wunder also, dass auch AC/DC Wind von ihm bekommen haben und den umtriebigen Künstler für die anstehende Tour dabei haben wollten.