Pixies „Complete B-Sides“: Erstmals auf Vinyl erhältlich

Die Pixies feiern ihr 40-jähriges Jubiläum – und es gibt neuen Stoff. Am 26. Juni erscheint das vor gut 25 Jahren veröffentlichte Album „Complete B-Sides: 1988–97“ erstmals auf Vinyl. Das ursprünglich 2001 erschienene Album enthält 19 B-Sides aus der 4AD-Ära, dem damaligen Indie-Label der Band. Pixies-Fans dürfen sich unter anderem auf Tracks wie „Into the White“ oder „Bailey Walk“ vom Plattenspieler freuen.

Wer seinen Plattenspieler nicht mehr griffbereit im Schrank stehen hat, kann alternativ zur zeitgleich erscheinenden Doppel-CD greifen – um beim Cabrio-Fahren den eigenen exzellenten Musikgeschmack zur Schau zu stellen. Dank des Vier-Seiten-Formats von Vinylplatten werden die bestehenden Songs zudem durch sechs zusätzliche Live-Aufnahmen ergänzt, die aus späteren Pixies-Singleveröffentlichungen stammen, darunter Material vom „Debaser“-Re-Release aus dem Jahr 1997.

Ein konsequentes Kapitel der Wiederentdeckung

Erst kürzlich wurde „Pixies at the BBC, 1988–91“ wiederveröffentlicht, womit sich die neue Ausgabe konsequent in diese Veröffentlichungsreihe einreiht. Und weil in Erinnerungen schwelgen so schön sein kann, hat Designer Chris Bigg ein neues Artwork mithilfe von Fotografien aus dem Archiv von Simon Larbalestier geschaffen.

40 Jahre Einfluss

Die Band, die spätestens 1988 mit „Where Is My Mind?“ in neue Sphären des Erfolgs tauchte, prägt nunmehr seit 40 Jahren etliche Musiker. So gestand Kurt Cobain 1994 dem ROLLING STONE gegenüber: „Ich habe versucht, den ultimativen Popsong zu schreiben. Im Grunde habe ich versucht, die Pixies zu beklauen. […] Als ich die Pixies zum ersten Mal hörte, habe ich mich so stark mit der Band verbunden, dass ich eigentlich in ihr hätte sein sollen. Wir haben ihr Gespur für Dynamik übernommen – leise und sanft, dann laut und hart.“

Wer sich diese prägende Musik in neuer Auflage anhören möchte, kann dies ab dem 26. Juni tun.