Was Steve-O bereits Anfang Juni ankündigte, ist nun Wirklichkeit geworden. Ein Tag nach seinem 50. Geburtstag bekam der „Jackass“-Star von Post Malone tatsächlich einen Penis ins Gesicht tätowiert. Und wer wären die zwei Tattoo-Kumpel, wenn sie diesen epischen Moment nicht auf Video festgehalten hätten?

Steve-O: „Ich würde sagen, du fängst mit den Eiern an“

„Ich bekomme mein erstes Gesichtstattoo. Post Malone wird mir einen Schwanz auf die Stirn tätowieren. Das ist der Plan“, vermeldete Steve-O Anfang Juni stolz gegenüber „Page Six“. Gesagt, getan. Nun zeigt ein Video bei „TMZ“, wie Steve-O auf einer braunen Ledercouch liegt und es zur Sache geht.

Post Malone, mit der Tätowiermaschine in der Hand und bereit loszulegen, ist in dem Clip zu sehen, wie er sagt: „Ich denke, ich fange mit der Stelle an, die am nächsten zu deinem Auge ist.“ Der Entertainer kann sich offensichtlich keinen Scherz verkneifen und sagt daraufhin zu Post Malone: „Ich würde sagen, du fängst mit den Eiern an“, woraufhin der Sänger lachend nur „Ok“ antwortet.

Nachdem Malone sich mit einem kurzen „Bist du bereit?“ rückversichert, fängt er auch schon an, die vorgezeichneten Linien mit der Maschine nachzufahren. Steve-O – den es sichtlich Schmerzen bereitet – zieht dennoch eisern durch.

Penis-Tattoo = Promo-Aktion?

Bevor der Clip die Vollendung des Körperkunstwerks zeigen kann, springt das Video zu einem Clip von Steve-O, den er mit „Seid ihr bereit, das Tattoo in seiner vollen Pracht zu sehen?“ eröffnet. Dann erzählt er, weshalb er sich dazu entschieden hat, das umstrittene Motiv im Gesicht zu tragen: Angeblich wolle er testen, wie es um seine Eitelkeit bestellt ist und wie lange er das permanente Glied-Motiv im Spiegel sehen könne, bevor er sich dazu entscheiden würde, es wieder wegmachen zu lassen.

Das Ziel und gleichzeitig die Promo für seine Shows: Der Penis samt Ejakulat an der Schläfe sollen mindestens bis nach der Tour bleiben, die am Freitag (21. Juni) beginnt.