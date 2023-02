Post Malone live in Deutschland und der Schweiz 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: WireImage, Mark Horton. All rights reserved.

Post Malone kommt dieses Jahr Ende April und Anfang Mai für zwei Konzerte nach Zürich und Köln und führt damit seine „Twelve Carat“-Nordamerikatour in Europa fort. Dafür hat er bereits Special Guest Rae Sremmurd angekündigt. Der Name der Tour ist an sein im Jahr 2022 veröffentlichtes viertes Studioalbum „Twelve Carat Toothache“ angelehnt.

Dies sind die Tourdaten für Deutschland und die Schweiz:

30.04.2023 – Zürich, Hallenstadion

01.05.2023 – Köln, Lanxess Arena

Der allgemeine Vorverkaufsstart ist Freitag (03. März) um 12 Uhr bei Live Nation. Zudem können Tickets für das Konzert in Köln bei Ticketmaster Deutschland und Eventim erworben werden. Tickets für die Show in Zürich können entsprechend bei Ticketmaster Schweiz und Ticketcorner gekauft werden.

Für das Konzert in Köln können MagentaMusik PrioTickets ab Mittwoch (01. März) um 12 Uhr im Online-Presale auf MagentaMusik im Online-Presale erworben werden. Der Ticketmaster Deutschland Online-Presale findet ab Donnerstag (02. März) ab 12 Uhr auf Ticketmaster statt.

Für das Konzert in der Schweiz können Raiffeisen Presale-Tickets auch ab Mittwoch (01. März) um 12 Uhr im Online-Presale auf der entsprechenden Raiffeisen-Website gekauft werden und zudem Mobiliar Priority Tickets zur selben Zeit im Moboliar-Onlineticketshop.