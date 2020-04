Post Malone kündigt Nirvana-Tribute-Konzert an

Foto: WireImage, Mark Horton. All rights reserved.

Dass Post Malone ein großer Verehrer von Nirvana ist, ist kein Geheimnis. Schon mehrfach hat der US-Rapper seiner Bewunderung für die Band rund um Grunge-Legende Kurt Cobain durch diverse Coverversionen Ausdruck verliehen. Jetzt möchte er allerdings einen Schritt weitergehen und seinen Idolen für den guten Zweck ein ganzes Tribute-Konzert widmen.

Am Freitag, 24. April 2020, soll das Nirvana-Tribute-Konzert von Post Malone stattfinden – das gab der US-Rapper jüngst in Form eines kurzen Teaser-Videos auf YouTube bekannt. Die Streaming-Einnahmen des Events sollen gänzlich an die „United Nations Foundation“ gespendet werden, die für den Kampf gegen das Coronavirus einen eigenen Hilfsfonds eingerichtet hat. Auch Google soll sich eigenen Angaben zufolge mit einer Spendensumme von bis zu fünf Mio. US-Dollar beteiligen.

Post Malone versuchte sich zuvor nicht nur an Neuinterpretationen der Songs „All Apologies“ und „Lithium“, sondern ließ sich zudem auch sein „Stay Away“-Gesichtstattoo in Anlehnung an den gleichnamigen Nirvana-Song stechen. Ob dem Rapper die Idee für das Konzert durch das kürzlich äußerst populär gewordene Puddle-Of-Mudd-Cover von „About A Girl“ kam, ist unklar. Die Hoffnung ist zumindest groß, dass er Cobains Songs nicht derartig abschlachtet, wie Sänger Wes Scantlin es in seiner SiriusXM-Performance tat.