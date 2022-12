Primal-Scream-Keyboarder Martin Duffy ist tot

Martin Duffy, Keyboarder der Band Primal Scream, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Die Nachricht teilte sein ehemaliger Charlatans-Kollege Tim Burgess auf Twitter. „Ein weiterer tragischer Verlust einer schönen Seele“, postete er. „Martin Duffy sprang damals ein, um The Charlatans zu retten, als wir Rob verloren haben – er war ein echter Freund.“ Über die Todesursache des in Birmingham geborenen Musikers ist bisher nichts öffentlich bekannt.

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob – he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too – he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022