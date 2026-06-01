Zig Zag Jazz Festival 2026 im Gasometer in Berlin

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Von Vocal Jazz über Modern Jazz bis hin zu Funk, Fusion, Latin Soul und Blues – das Zig Zag Jazz Festival hat sich auf die Fahne geschrieben, die ganze stilistische Palette des Jazz zu präsentieren. Veranstaltet wird das Musikfestival im Gasometer auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg von Ella Radio und dem dreimal zum besten Jazz-Club Deutschlands ausgezeichneten Zig Zag Jazz Club.

Vom 20. bis 30. Juli spielen so unterschiedliche Musiker:innen wie Till Brönner, Al Di Meola, Dee Dee Bridgewater, Dhafer Youssef, die Victor Wooten Brothers, Eliane Elias, The Bad Plus, Stacey Kent und Fusion Experience feat. Richard Bona & Dave Weckl und viele weitere Acts aus Europa, den USA, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Moderiert werden die Abende vom Berliner Jazzpianisten Uri Gincel.

Prince-Special beim Zig Zag Jazz Festival

Eines der Highlights ist das von ROLLING STONE präsentierte Prince-Special mit Ida Nielsen. Die dänische Bassistin war eine frühe Webgebleiterin von Prince, spielte sechs Jahre in seiner Band New Power Generation. Zu hören sein werden laut den Veranstaltern Klassiker wie „Purple Rain“ und „Kiss“. Ein ganz besonderer Tribute-Gig!

„Gemeinsam mit dem Zig Zag Jazz Club wollen wir auf dem EUREF-Campus eine neue Plattform für Jazz schaffen – mit Strahlkraft weit über Berlin und Deutschland hinaus“, sagt Ella Radio-Geschäftsführer Oliver Dunk. „Unser Ziel ist es, das Festival langfristig an diesem Ort in der Berliner Kulturlandschaft zu etablieren.“

Tickets für einzelne Konzerte gibt es ab 30 Euro, Tagespässe kosten 60 Euro. Weitere Infos über die einzelnen Auftritte, den Veranstaltungsort und das Programm gibt es HIER.