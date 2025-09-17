15 Prince-Songs, die Hits für andere Künstler wurden

Minneapolis’ Lieblingssohn Prince war ein Wirbelwind der Kreativität, der keine Grenzen kannte – das lilafarbene Genie veröffentlichte Dutzende Alben auf eigene Faust, mentorierte und produzierte aber auch zahlreiche Bands wie die schlüpfrige Girlgroup Vanity 6 und die Synth-Funk-Dynamos The Time. Seine Songs wurden zu riesigen Pop-Hits für Stars so unterschiedlich wie Sinéad O’Connor, Chaka Khan, die Bangles und Tevin Campbell.

Er verwandelte seine persönlichen Abhandlungen über Sexualität, spirituelle Qualen und soziale Unruhen in universelle Kunst, die zu Millionen sprach – egal welche Rasse, Klasse oder welches Geschlecht. Wenige Popkünstler der letzten vier Jahrzehnte waren so universell geliebt wie Prince. Dies sind einige der besten Prince-Songs, die für andere zu Hits wurden.

Diese Geschichte wurde ursprünglich im April 2016 veröffentlicht.

Vanity 6, „Nasty Girl“ (1982)

Hot-100-Chartplatzierung: kam nicht in die Charts, aber Platz 1 der U.S. Hot Dance Club Play

Vier Jahre bevor Janet Jackson „nasty“ von einer Beleidigung in ein Kompliment verwandelte, brachten Vanity 6 die Sache mit „Nasty Girl“ ins Rollen. Die Single von 1982 war der erste (und einzige) Hit der von Prince zusammengestellten Girlgroup. Er schrieb und produzierte auch den Track, dessen schmierige Freuden wie geschaffen waren für die Tanzfläche (und die Stripperstange). „Zuerst wollte Prince mich Vagina nennen“, sagte Vanity, die als Denise Matthews geboren wurde, 1985 in einem Interview mit Bam.

„Auch wenn er es Va-jeana aussprach, wäre das zu seltsam gewesen. Seine nächste Wahl war Vanity. Das mochte ich.“ Der Song erreichte den Spitzenplatz in den Billboard Hot Dance Club Play Charts, nur um ironischerweise von Prince’ „1999“ verdrängt zu werden.

Stevie Nicks, „Stand Back“ (1983)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 5

Technisch gesehen schrieb Nicks den rauen Dance-Track „Stand Back“ von 1983 selbst – aber Nicks sagt, er „gehört“ Prince. Sie erzählt gern die Ursprungsgeschichte: Am Tag ihrer Hochzeit fuhr sie mit ihrem neuen Ehemann Kim Anderson nach Norden nach Santa Barbara in die Flitterwochen, als sie „Little Red Corvette“ zum ersten Mal hörte. Sie schrieb „Stand Back“ an diesem Tag von Anfang bis Ende, summte dabei zur Prince-Single. Später, als sie den Song aufnehmen wollte, rief sie ihn an, um ihm die Geschichte zu erzählen.

20 Minuten später erschien der Purple One im Studio. Er „ging zu den Synthesizern, die aufgebaut waren, war etwa 25 Minuten absolut brillant und ging dann wieder“, erzählte sie später Timothy White. „Er hat mich für jede Band verdorben, die ich je hatte, weil niemand – nicht einmal mit zwei Pianisten – genau das wiederholen kann, was Prince ganz allein gemacht hat.“

The Time, „Jungle Love“ (1984)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 20

Bevor Jimmy Jam und Terry Lewis zu einem der führenden Songwriting- und Produktionsteams der Branche wurden, waren sie Mitglieder von The Time, der von Prince zusammengestellten Gruppe, deren erster Hit 1984 mit „Jungle Love“ kam. Kein Wunder, dass der Song einschlug: Der harte Funk-Groove, das Tarzan-artige Motiv und der einprägsame Refrain hatten die ganze Schlagkraft eines Prince-Songs. Prince ist als Co-Autor und Produzent des Tracks genannt, doch Gitarrist Jesse Johnson bestritt bald darauf in wenig diplomatischen Worten die Rolle seines ehemaligen Chefs: „Prince ist so ein Arschloch“, sagte Johnson 1986 dem NME. „Ich habe Sachen wie ‘Jungle Love’ geschrieben, gespielt und produziert – das ist mein Sound.“

Sheila E., „The Glamorous Life“ (1984)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 7

Dieser funkgetränkte Track über eine Frau, die trotz aller äußeren „Glücks“-Symbole romantische Liebe sucht, wurde der Pop-Durchbruch für Sheila Escovedo, die Prince 1978 kennengelernt hatte. („Oh, ich weiß, wer Sie sind“, sagte er zu ihr, nachdem sie sich vorgestellt hatte.) Die Coda, die Sheila E.s unglaubliches Schlagzeugtalent und ein wildes Saxofonsolo des Jazzmusikers Larry Williams zeigt, wurde aus dem Radio-Edit herausgeschnitten, wurde aber wegen ihrer ausgelassenen Virtuosität bekannt.

„‘The Glamorous Life’ war der letzte Song, an dem wir arbeiteten. Eigentlich wollten wir ihn gar nicht aufs Album nehmen“, schrieb Sheila E. in ihren Memoiren „The Beat of My Own Drum“ von 2014. „Es fing als Instrumental an, und mir fielen keine Texte ein. Aber sobald ich angefangen hatte, kamen die Worte schnell … Es war sehr perkussiv und hatte eine eingängige Melodie, die alle schwarzen Tasten des Klaviers einbezog, sodass es fast wie ein Kinderlied klang.“

Chaka Khan, „I Feel for You“ (1984)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 3

Prince schrieb „I Feel for You“ angeblich als Liebeserklärung an einen seiner Schwärme, die Jazz-Funk-Queen Patrice Rushen, und nahm es 1979 auf seinem selbstbetitelten Album auf. Jahre später machten Chaka Khan und ihr langjähriger Produzent Arif Mardin daraus ein Gold-zertifiziertes Feuerwerk aus Electro-Funk, R&B und Hip-Hop. Melle Mel von „The Message“ und Beat Street umschmeichelte Chaka mit seiner Stimme, Stevie Wonder spielte Mundharmonika und dazu kamen die lauten, schrillen Synth-Stöße der Achtziger. Ebenso wichtig war das Video mit L.A.-Breakdancern wie Shabba Doo und Boogaloo Shrimp, frisch aus dem Überraschungserfolg „Breakin’“.

Khan, die Anfang der Achtziger viel in reifen Boogie-Funk und Jazz-Pop eingetaucht war, war mit dem grell-bunten „I Feel for You“ nicht ganz wohl: „Arif und ich mussten uns bewusst dazu entscheiden“, sagte sie 1984 dem „Billboard“. „‘I Feel for You’ spricht offensichtlich viele jüngere Kids an.“

Am Ende störte es sie wohl nicht, als der Song der größte Hit ihrer Solokarriere wurde, die R&B-Charts toppte und ihr 1985 einen Grammy einbrachte. Prince selbst war mit „Purple Rain“ zu beschäftigt, um mitzuwirken. „Prince hatte Terminprobleme, konnte nicht dabei sein“, sagte Mardin.

Sheena Easton, „Sugar Walls“ (1985)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 9

„Ich ging ins Studio, und da waren keine 12 Bodyguards, nur er“, erinnerte sich Sheena Easton 1991 im „Q“ an ihre erste Begegnung mit Prince. „Er war sehr ruhig und schüchtern.“ So zurückhaltend Prince vielleicht war, so wenig bescheiden war ihre erste Zusammenarbeit „Sugar Walls“. Der Song landete auf der „Filthy Fifteen“-Liste des „Parents’ Music Resource Council“ von Tipper Gore, das behauptete, diese Songs würden die Jugend Amerikas verderben. Prince’ „Sugar Walls“ enthält eine der erotischsten Doppeldeutigkeiten der Popgeschichte: „Come spend the night inside my sugar walls“, haucht Easton über fremdartigem Funk.

Sheila E., „A Love Bizarre“ (1985)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 11

Der einzige Track auf Sheila E.s Album „Romance 1600“ mit Prince als Co-Autor ist ein geschmeidiges Duett zwischen Prince und seiner Partnerin, das mit Anspielungen auf „ungeheuerliche Sünde“ und „es wird hinten in der Limousine etwas rau“ kokettiert. Wie schon bei „The Glamorous Life“ ist die Albumversion deutlich länger, mit einem langsamen Ausklang, der die Temperatur stetig erhöht. Prince recycelte den Song 1995 in der 11-minütigen Single „Purple Medley“, einer Reise durch sein Werk, in dem auch The Times‘ „777-9311“ auftauchte.

The Bangles, „Manic Monday“ (1986)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 2

Nachdem Prince die Bangles bei einem frühen Konzert in Los Angeles gesehen hatte, schickte er ihnen ein Tape mit zwei Originalsongs, die er wollte, dass sie aufnehmen. Einer davon war „Manic Monday“, ein eingängiges Tagebuch der Büro-Montags-Blues, das Prince erstaunlich gut einfangen konnte. Relativ harmlos, aber mit der klassischen Prince-Zeile: „Of all of my nights/Why did my lover have to pick last night to get down?“ Es war der erste Hit der Band und erreichte Platz 2 in den USA. Sängerin Susanna Hoffs erinnerte sich bei „Songfacts“: „Ich wusste, es war ein Prince-Song, und ich wollte es gut machen.“ Prince war begeistert vom Ergebnis. „Er war wirklich glücklich, wie es herauskam.“

Art of Noise feat. Tom Jones, „Kiss“ (1988)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 31

Prince’ bluesiger Stampfer „Kiss“ von 1986 hat eine lange Geschichte. Er schrieb ihn ursprünglich für Brown Marks Band Mazarati, aber – wie Bruce Springsteen mit „Hungry Heart“, das er für die Ramones schrieb – nahm Prince ihn zurück und machte ihn auf Parade 1986 zum Nummer-1-Hit. Kurz darauf fügte Tom Jones den Song seiner Vegas-Liveshow hinzu.

Die Avantgarde-Band Art of Noise meldete sich, nachdem sie ihn im Fernsehen gesehen hatten, und sie nahmen gemeinsam eine Version auf. Das Ergebnis: industriell, funky und das Beste, was Jones seit Jahren gemacht hatte. „Als sie mir die fertige Version schickten, dachte ich: Wenn das kein Hit wird, höre ich auf. Es war ein durchschlagender Hit.“ Damit kam Jones erstmals ins MTV-Programm und startete ein kommerzielles Comeback.

Patti LaBelle, „Yo Mister“ (1989)

Hot-100-Chartplatzierung: nicht gelistet, aber Platz 6 in den Hot R&B/Hip-Hop Songs

Geschrieben für LaBelles Album „Be Yourself“, zeigt „Yo Mister“ Prince im New-Jack-Swing-Stil – er produzierte den Track ebenfalls. Das Lied, eine Warnung darüber, was passiert, wenn ein Vater die Fehltritte seiner Tochter nicht übersehen kann, wurde einer von LaBelles größten R&B-Hits.

Sinéad O’Connor, „Nothing Compares 2 U“ (1990)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 1

1990, fünf Jahre nachdem „Nothing Compares 2 U“ von Prince’ Nebenprojekt The Family ohne großen Effekt veröffentlicht worden war, wurde Sinéad O’Connor mit ihrer ergreifenden Coverversion zum Star. Die irische Sängerin verwandelte das Lied von einer Trennungsballade in eine Meditation über Verlust und widmete es ihrer Mutter, die im selben Jahr gestorben war, als der Song ursprünglich erschien.

Das Jahr, in dem O’Connors Version explodierte, erschienen sie und der ursprüngliche Songwriter im Abstand von vier Monaten auf dem ROLLING-STONE–Cover. „Ich liebe es, es ist großartig!“, sagte Prince über ihre Version. „Ich suche in allem kosmische Bedeutung. Wir haben den Song so weit gebracht, wie wir konnten – dann sollte jemand anderes kommen und ihn weitertragen.“

The Time, „Jerk Out“ (1990)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 9

Wie so vieles von Prince’ Arbeit mit The Time hat auch „Jerk Out“ eine komplizierte und vielleicht unergründliche Entstehungsgeschichte. Offiziell wird er der Band zugeschrieben, aber Jimmy Jam sagte, dass er, Bassist Jesse Johnson, Keyboarder Terry Lewis und Prince den Song gemeinsam geschrieben haben. „Damals kam Prince oft mit Ideen, und wir haben sie ausgearbeitet“, erzählte Jimmy Jam dem „Billboard“. „Es war immer wie eine Jam-Session. ‘Jerk Out’ entstand so. Ein Drum-Machine-Groove, den wir füllten.“

Entstanden in den frühen Achtzigern, erschien das Lied erst 1990 als erste Single von The Times‘ Reunion-Album „Pandemonium“. Der klassische Minneapolis-Funk begeisterte die Fans, doch das Comeback fiel mit Prince’ Filmflop „Graffiti Bridge“ zusammen. Bei einem Auftritt 1990 auf „BET’s Video Soul“ schien die Band das ganze Fiasko zu verspotten. Jahrzehnte später, bei einem Reunion-Album 2012, verhinderte Prince juristisch, dass sie den Namen The Time nutzen durften, sodass sie sich „The Original 7ven“ nennen mussten. „Er fühlt sich als Teil der Gruppe, weil er Architekt der frühen Songs war“, sagte Jam. „Aber egal ob The Time oder The Original 7ven – ohne Prince-Einfluss können wir keine Platte machen. Wir fühlen uns irgendwie wie seine Kinder.“

Tevin Campbell, „Round and Round“ (1990)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 13

„Graffiti Bridge“ war zwar ein Kinoflop, brachte aber die strahlende Debütsingle des jungen Texaners Tevin Campbell hervor, der schon mit Quincy Jones gearbeitet hatte. Vom ekstatischen Aufschrei am Anfang bis zum luftigen Refrain mit Campbells jungen MJ-artigen Vocals und dem lockeren Groove sprühte „Round and Round“ vor jugendlichem Charme.

Auch die typischen Prince-Zeilen waren da: „Is the truth really there or is it right under our hair?“ Höhepunkt ist die Sprechpassage, in der Campbell voraussagt, es in der Großstadt zu schaffen, bevor er mit „’Cuz I plan to be a cool kitty“ abtritt. Der Song erschien auch auf Campbells Debütalbum „T.E.V.I.N.“ und brachte ihm eine Grammy-Nominierung ein.

Martika, „Love… Thy Will Be Done“ (1991)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 10

Zwei Jahre nach ihrem Nummer-1-Hit „Toy Soldiers“ suchte Martika Prince für ihr zweites Album auf. Er schrieb vier der zehn Songs für „Martika’s Kitchen“, darunter das ernste, meditative „Love… Thy Will Be Done“. Martika nennt es eine Hymne, aber eigentlich begann es als Gebet, das sie in ein Notizbuch geschrieben hatte, das sie zu ihrem einzigen Treffen mit nach Paisley Park brachte.

Er lieh sich ihr Buch ein paar Stunden und sagte später: „Ich habe ein paar Sachen kopiert. Lass mich das ein bisschen mitnehmen und wir sehen weiter.“ Eine Woche später bekam sie in Los Angeles ein Fax mit den Lyrics und eine Kassette mit der Musik. Martika sah ihn nie wieder persönlich, aber „Love… Thy Will Be Done“ wurde ein Hit und ein gelegentlicher Live-Song von Prince selbst.

Alicia Keys, „How Come You Don’t Call Me Anymore“ (2001)

Hot-100-Chartplatzierung: Platz 59

Auf ihrem siebenfach Platin-Debüt „Songs in A Minor“ interpretierte Alicia Keys diesen klassischen Prince-B-Seiten-Song. Es war nicht die erste Coverversion dieses Lieds durch eine Frau – schon 1983, kurz nach Prince’ Veröffentlichung als Rückseite von „1999“, hatte Stephanie Mills eine gospelartige Version aufgenommen. Aber Keys verkörperte eine neue Generation, die Prince’ Genie umarmte.

Die 19-Jährige fügte eine pulsierende Basslinie zur Klavierbegleitung hinzu und summte und knurrte rau zur Hommage an ihr Idol, während sie neue Details hinzufügte wie: „I always thought you’d be by my side, poppa, and now you’re gone … and I’m not trying to hear that shit.“ Später freundete sie sich mit Prince an, und als er 2004 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, hielt Keys die Laudatio: „Es gibt viele Könige … aber es gibt nur einen Prince. [Er schrieb] Songs, die mich Songwriting als Geschichten sehen ließen – ungehörte Leidenschaften, die darauf warten, gehört zu werden.“