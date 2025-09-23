Priscilla Presley nannte Michael Jackson „manipulativ“: 7 Dinge aus ihren neuen Memoiren

Vierzig Jahre nach ihren ersten Memoiren „Elvis and Me“, die die moderne Legende um den „King of Rock & Roll“ und seine junge Braut revolutionierten, hat Priscilla Presley nun ein neues Buch veröffentlicht, das genau dort ansetzt, wo das erste endete.

Bekannte Stationen und neue intime Einblicke

In „Softly, As I Leave You: Life After Elvis“ erzählt die Schauspielerin und Autorin, die meist nur Priscilla genannt wird, vom Leben, das sie sich nach Elvis aufbaute – den Mann lernte sie mit 14 kennen, heiratete ihn mit 21 und verließ ihn 1972. Das neue Buch, das am Dienstag erschien, ist von Verlust und Herzschmerz geprägt. Es begleitet die einst geheimnisvolle „First Lady von Graceland“ von Memphis nach Hollywood, durch weitere Beziehungen und schließlich in ihre tiefe Trauer über den Tod ihrer Tochter Lisa Marie im Jahr 2023.

Zwar schildert das Buch viele bekannte Meilensteine aus Priscillas Leben. Doch einige Passagen liefern neue, intime Details. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:

1. Elvis sprach als Erster über eine Abtreibung

Als Priscilla in der Hochzeitsnacht schwanger wurde, war sie „schockiert“. „Weder Elvis noch ich waren bereit für ein Kind. Er fürchtete, was Vaterschaft für seine Karriere bedeuten würde. Seine Fans mussten sich erst daran gewöhnen, dass er verheiratet war.“

Auch sie selbst machte sich Sorgen, was ein Kind für die Ehe bedeuten würde. Elvis habe schließlich gefragt, ob sie abtreiben wolle. „Er sagte, er würde jede Entscheidung unterstützen. Seine Worte waren ein Weckruf. Ich begann zu weinen: ‚Nein! Das ist unser Baby!‘“ Nach der Geburt von Lisa Marie seien beide „hoffnungslos verliebt“ in sie gewesen.

2. Elvis rief an, während sie mit Robert Kardashian im Bett lag

1975 datete Priscilla den Anwalt Robert Kardashian. Eines Nachts rief Elvis um 2 Uhr an, um von einem Auftritt zu erzählen. Da Kardashian im Bett lag, schlich sie in den Flur, um den Anruf anzunehmen.

„Trotz Scheidung konnte er nicht akzeptieren, dass ich mit jemand anderem zusammen war. Wäre er darauf gekommen, wäre er ausgeflippt. Er trug immer eine geladene Waffe bei sich.“

3. Kardashian wollte heiraten – Kim stellte den Kontakt her

Priscilla schreibt, dass Robert Kardashian Heiratsabsichten hatte, sie aber nicht zusammenpassten. Später, im O.J.-Simpson-Prozess, habe ihn die Erkenntnis, dass sein Freund wohl die Morde beging, fast zerstört.

Als Kardashian 2003 im Sterben lag, habe Kim Kardashian Priscilla angerufen, um den Kontakt noch einmal herzustellen. „Robert und ich führten ein letztes Gespräch. Er war der gütigste aller Männer.“

4. Michael Jackson war für sie „manipulativ“

Als Lisa Marie Presley 1994 heimlich Michael Jackson heiratete, war Priscilla entsetzt. Sie glaubte, er habe ihre Tochter benutzt, um sein Image zu retten.

„Ich wusste, dass Michael nicht Lisa Marie heiratete. Sondern den Presley-Clan. Er verband den King of Pop mit dem King of Rock & Roll. Ich glaubte nicht, dass er sie liebte.“

5. Sie warnte Lisa Marie vor einem Kind mit Jackson

Bei einem Strandspaziergang habe Lisa Marie gesagt: „Michael will, dass wir ein Kind bekommen.“ Priscilla warnte sie davor. „Ich vertraute seinen Motiven nicht. Ein Kind wäre ein Beweis seiner Männlichkeit gewesen. Vielleicht wollte er nur ein Enkelkind von Elvis.“

Lisa Marie habe gesagt, Michael habe angedroht, dass Debbie Rowe eins mit ihm bekomme, falls sie nicht wolle. 1996 reichte Lisa Marie die Scheidung ein. „Sie fühlte, die Ehe sei eine Inszenierung. Er wollte nicht sie. Er wollte Elvis Presleys Tochter.“

6. Sorgerechtskampf führte zum Bruch

Priscilla beschreibt das Jahr, in dem sie die Vormundschaft für ihre Enkelinnen Harper und Finley hatte, als eines der besten, aber schwierigsten ihres Lebens. Lisa Marie verlangte jedoch das alleinige Sorgerecht.

In einem letzten Versuch habe sie ihre Mutter gebeten, eine eidesstattliche Erklärung gegen Michael Lockwood zu unterschreiben. „Ich konnte nicht, denn ich hatte nie gesehen, dass er das tat, was sie ihm vorwarf. Für Lisa war es Verrat.“

7. Scientology beeinflusste Lisa Maries Abwärtsspirale

Während der Trennung von Lockwood habe Lisa Marie bis zu 80 Pillen am Tag genommen. Obwohl sie Scientology verlassen hatte, übernahm sie deren Misstrauen gegenüber Psychologen und wehrte sich gegen Therapie.

2016 ging sie schließlich in eine Entzugsklinik. In einem TV-Interview 2018 sagte sie: „Meine Therapeutin meinte: ‚Du bist ein Wunder. Ich weiß nicht, wie du noch am Leben bist.‘“