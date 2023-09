Elvis Presleys sang Love Song für Priscilla bei ihrer Scheidung

„I Will Always Love You“ dürfte einer der bekanntesten Liebesschnulzen der Musikgeschichte sein. Ursprünglich 1973 von Dolly Parton geschrieben und für ihr Album „Jolene“ aufgenommen, wurde es in der kraftvollen Version von Whitney Houston in den 90er-Jahren im Fahrwasser zum Film „Bodyguard“ zu einem nicht mehr zu vertreibenden Hit.

Nun erzählte Parton in einem Interview mit „BBC Radio 2“, dass ihr Lied 1973 ausgerechnet bei der Scheidung von Elvis Presley und seiner Priscilla eine Rolle spielte. So habe es der King für sie gesungen, als beide die Treppe zum Gerichtsgebäude hinaufschritten, um ihre Liebe auch vor dem Gesetz zu trennen.

Das habe Priscilla Presley der Sängerin vor nicht allzu langer Zeit persönlich anvertraut, so die 77-Jährige (die gleich mehrere Guinness-Weltrekorde hält, unter anderem für die meisten veröffentlichten Studioalben einer weiblichen Countrysängerin, nämlich bis heute 65).

Dolly Parton wollte Elvis Presley „I Will Always Love You“ aufnehmen lassen

Parton verriet diese Anekdote allerdings bereits im Jahr 2020, wie die US-Ausgabe des ROLLING STONE feststellte. Damals erklärte sie „Big Issue“, dass sie von dieser Geschichte sehr gerührt sei.

Interessanterweise hätte „I Will Always Love You“ auch ein Elvis-Song werden können. Der Sänger hatte ihn bereits für sich ausarbeiten lassen, wollte ihn aufnehmen. Doch Dolly Parton wollte ihr Lied wegen Colonel Tom Parker nicht aufgeben.

„Wir nehmen nichts mit Elvis auf, wenn wir nicht die Veröffentlichungsrechte daran haben, oder zumindest die Hälfte des Verlags“, habe Parker ihr damals klargemacht. Sie machte gegenüber Presleys Manager deutlich, dass dies nicht möglich sei. Für Parton eine traurige Angelegenheit, „ich hätte so gerne gehört, was Elvis daraus gemacht hätte“.

Das Thema hat die Musikerin allerdings nie ganz losgelassen. Parton erzählte in dem Gespräch mit „BBC Radio 2“ auch, dass sie später einen Traum hatte, in dem Presley das Lied sang, was sie zu einer eigenen Melodie inspirierte, die wiederum auf ihrem kommenden Album „Rockstar“ (erscheint am 17. November 2023) zu hören ist.

Elvis und Priscilla: Kein Sex mit 14

Die Liebesgeschichte von Priscilla und Elvis ist derzeit wieder in aller Munde. Grund dafür ist der Film „Priscilla“ von „Lost in Translation“-Regisseurin Sofia Coppola, der vor wenigen Tagen auf dem Filmfestival in Venedig Premiere feierte und Ende Oktober in den USA in den Kinos startet. In dem Biopic wird die Beziehung vor allem aus Sicht der Schauspielerin geschildert, die von 1967 bis 1973 mit dem Sänger verheiratet war.

Während einer Pressekonferenz in Venedig erklärte Presley, dass Sex in der Anfangszeit ihrer Beziehung keine Rolle spielte. „Er war sehr nett, sehr sanft und sehr liebevoll, aber er respektierte auch die Tatsache, dass ich 14 Jahre alt war“, so die 78-Jährige vor den Kameras der Welt. „Wir waren mehr im Geiste zusammen und in den Gedanken füreinander da, und das war unsere Beziehung.“