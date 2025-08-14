Klage: Priscilla Presley soll Tod von Lisa Marie beschleunigt haben

Einen Monat nachdem ein Richter in Florida entschieden hatte, dass Priscilla Presleys Vorwürfe von 2024 wegen finanziellen Missbrauchs älterer Menschen Vorrang vor einer verwandten Klage von 2023 wegen Vertragsbruchs hätten, erweitern die ehemaligen Geschäftspartner, die in beiden Fällen gegen Priscilla antreten, ihren Rechtsstreit.

Vorwurf: Eingriff in lebensverlängernde Maßnahmen

Am Montag reichten die Memorabilienhändlerin Brigitte Kruse und der Investor Kevin Fialko in Beverly Hills eine neue Klage wegen Betrugs und Vertragsbruchs in Höhe von 50 Millionen Dollar gegen Presley ein. Diese Klage greift viele der gleichen Klagepunkte wieder auf, die kürzlich in Orlando zurückgestellt wurden. Doch die neue Klage geht noch weiter. Sie erhebt den spektakulären Vorwurf, dass Priscilla den tragischen Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley im Januar 2023 aus finanziellen Motiven beschleunigt habe. Außerdem wird Stan Lees ehemaliger Manager, Keya Morgan, als neuer Mitangeklagter hinzugefügt. Weil er angeblich die Verträge der Partner mit Priscilla behindert habe.

In Bezug auf den schockierendsten neuen Vorwurf hängt die Klage Lisa Maries Patientenverfügung als Beweismittel an. Darin hatte Lisa Marie ihre Initialen und zwei Ausrufezeichen neben die Zeile gesetzt, in der sie erklärte, dass ihr Leben „so lange wie möglich im Rahmen allgemein anerkannter medizinischer Standards“ verlängert werden solle. In der neuen Klage behaupten Kruse und Fialko, Priscilla sei ins West Hills Hospital geeilt. Und habe die Kontrolle über die Behandlung ihrer Tochter übernommen, als Lisa Marie im Januar 2023 infolge einer Komplikation nach einer Magenverkleinerungsoperation einen Darmverschluss erlitt.

„Trotz Lisas klarer Anweisung, ihr Leben zu verlängern, zog Priscilla innerhalb weniger Stunden nach der Einlieferung den Stecker. Noch bevor ihre Enkelin Riley [Keough] das Krankenhaus erreichen konnte“, heißt es in der Klage. Danach habe Priscilla verlangt, dass Kruse eine Medienmitteilung über den Tod herausgebe. Laut der Klage wusste Priscilla, dass Lisas Tod die Bemühungen ihrer Tochter, Priscilla als alleinige Treuhänderin von Lisas unwiderruflichem Lebensversicherungstreuhandfonds zu entheben, zunichtemachen würde. Und dass Priscilla letztlich Kontrolle über den Promenade Trust und Graceland wollte.

Reaktion von Priscillas Anwalt

In einer ausführlichen Stellungnahme an den ROLLING STONE bezeichnete Priscillas Anwalt Marty Singer die neue Klage als „eine der schändlichsten, lächerlichsten, reißerischsten und unbegründetsten Klagen, die ich in meiner Laufbahn gesehen habe“.

„Einer trauernden Mutter vorzuwerfen, sie habe zum Tod ihrer Tochter beigetragen, ist keine clevere Prozessstrategie. Es ist bösartige Rufschädigung. Und sollte allgemein verurteilt werden. Diese erfundenen Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage. Wir sind zuversichtlich, dass der Fall abgewiesen wird“, schrieb Singer. Er bezeichnete die Klage zudem als „traurigen und bösartigen Versuch, den Ruf einer achtzigjährigen Frau in offensichtlicher Vergeltung für eine von ihr eingereichte Klage zu beschmutzen. Allein, um das Fehlverhalten von Brigitte Kruse, Kevin Fialko und ihren Mitverschwörern zu ahnden“.

Streit um Geschäftsbeziehungen und finanzielle Vereinbarungen

Sowohl in dem Verfahren in Florida als auch in der neuen Klage in Los Angeles County behaupten Kruse und Fialko, dass sich Priscillas finanzielle Lage nach Lisa Maries Tod verbessert habe. Und sie daraufhin aus mehreren gemeinsam gegründeten Firmen ausgestiegen sei, die ihren Namen, ihr Bild und ihr Abbild vermarkten sollten. Sie sagen, sie hätten erheblich investiert, um Priscilla vor der Insolvenz zu bewahren. Und sie seien später entgegen der Vereinbarungen ausgeschlossen worden.

Wie ROLLING STONE zuvor berichtete, focht Priscilla wenige Wochen nach Lisa Maries Tod eine Änderung aus dem Jahr 2016 am Promenade Trust ihrer Tochter an, die sie als Treuhänderin absetzte und durch Keough ersetzte. Die Änderung entzog Priscilla den Einfluss auf die Vermögenswerte ihrer Tochter. Darunter das Anwesen Graceland, dessen Archiv und Lisa Maries 15-prozentige Beteiligung an Elvis Presley Enterprises. Dem Unternehmen, das Elvis’ Namen, Bild und Abbild verwaltet. Priscilla wollte, dass das Gericht die Änderung für „ungültig“ erklärt.

Vergleich mit Riley Keough

Angesichts eines drohenden Rechtsstreits erzielte Keough innerhalb weniger Monate eine großzügige Einigung mit ihrer Großmutter. Priscilla erhielt eine Einmalzahlung von 1 Million Dollar aus Lisa Maries Lebensversicherungspolice über 25 Millionen Dollar. Keough stimmte außerdem zu, Priscilla 50.000 Dollar zu zahlen. Allein, damit diese als Mit-Treuhänderin des unwiderruflichen Treuhandfonds zurücktritt, dessen einziges Vermögen die Lebensversicherung war. Zudem wurde Priscilla für zehn Jahre ein Jahresgehalt von 100.000 Dollar als „Sonderberaterin“ des Promenade Trust zugesprochen.

Fünf Monate nach der Einigung mit Keough wurde Priscilla erstmals wegen Vertragsbruchs im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit Kruse und Fialko verklagt. Die Autorin, Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis versuchte schnell, die Klage abzuweisen. Im darauffolgenden Sommer reichte sie dann ihre brisanten Vorwürfe wegen finanziellen Missbrauchs älterer Menschen ein.

Priscillas Vorwürfe gegen Kruse und Fialko

In ihrer Klage vom Juli 2024 behauptete Priscilla, Kruse und Fialko hätten sie „manipuliert und betrogen“ und um mehr als 1 Million Dollar gebracht. Das Paar habe ihre Finanzen mit Verträgen „in einen Würgegriff“ genommen, die Kruse einen beherrschenden Anteil von 51 Prozent an Priscillas geistigem Eigentum auf unbestimmte Zeit einräumten. Ein weiteres damit verbundenes Geschäft habe Priscilla nur einen Anteil von 20 Prozent gegeben. Priscilla und ihre Anwälte bezeichneten die Vereinbarungen als zu „ungeheuerlich“ und „unhaltbar“, um durchsetzbar zu sein.

In der Entscheidung vom 9. Juli, mit der das Verfahren in Florida zugunsten von Priscillas Klage wegen Missbrauchs älterer Menschen ausgesetzt wurde, erklärte der Richter in Orlando, dass er die Vertragsbruchklage auf Eis lege. Weil es keinen Sinn ergebe, „Rechte aus Vereinbarungen durchzusetzen“, solange die „Gültigkeit“ dieser Vereinbarungen „im kalifornischen Verfahren direkt umstritten“ sei. Dieses Urteil ebnete den Weg für Kruse und Fialko, ihre Ansprüche an der Westküste einzureichen.

Ziel: Tag vor Gericht

„Meine Mandanten sind sehr entschlossen, zur Sache zu kommen. Sie wollen die Wahrheit ans Licht bringen. Sie wollen rehabilitiert werden“, sagte der Anwalt von Kruse und Fialko, Jordan Matthews, dem ROLLING STONE. „Und sie wollen ihren Tag vor Gericht.“

Während Priscilla darauf besteht, dass sie zum Unterzeichnen der Geschäftsverträge mit Kruse und Fialko verleitet wurde, sagen die ehemaligen Partner, dass sie alles verstanden habe. Vom ROLLING STONE gesehenes Videomaterial zeigt, wie Priscilla die Verträge im Haus von Kruse in Anwesenheit eines Anwalts unterzeichnet.

In einer am späten Mittwoch an den ROLLING STONE gesandten Stellungnahme verteidigte Morgan seine Arbeit mit Priscilla. „Ich kenne Priscilla Presley und ihre Familie seit vielen Jahren. Sie hat ein Herz aus Gold. Ist ein unglaublicher Mensch. Und eine wahre Legende und amerikanische Ikone, die geschützt werden sollte“, schrieb er. „Leider habe ich in letzter Zeit viele böswillige Lügen gelesen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen.“