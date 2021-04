Reality-TV-Star Willi Herren mit 45 Jahren gestorben

Die ausstehenden Folgen des Reality-TV-Formats werden aus Gründen der Pietät von Sat1 nicht mehr ausgestrahlt. Willi Herren war am Dienstag (20. April) tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Der Tod von Willi Herren hat Folgen hat für ein TV-Format, in dem er in den nächsten Wochen noch weiter lebendig zu sehen gewesen wäre: Sat1 hat entschieden, die restlichen Folgen der Trash-Show „Promis unter Palmen“ nicht mehr zu zeigen. Auf Twitter teilte der Sender mit: "Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden". Weiter hieß es: "Aus Pietätsgründen wird Sat.1 die verbleibenden Folgen von 'Promis unter Palmen' nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden." Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen…