Am 1. Juli ist es soweit: Das „Pure & Crafted“-Festival, präsentiert von ROLLING STONE, geht in seine nächste Runde. Neben etlichen New-Heritage-Ausstellern, heiße-Räder-Präsentationen, dem Motodrom mit Benzin-Action in der Höllentrommel und exquisiten Gastro-Angeboten gibt es auch in diesem Jahr wieder ein tolles Musik-Programm: Die Pixies, The Vaccines, Altin Gün, Nothing But Thieves, Sheads, Yola, Pictures und DeWolff bespielen die zwei Bühnen am Sommergarten, dem Messegelände beim Funkturm in Berlin-Charlottenburg.

Die Veranstalter haben eine Pfingst-Überraschung parat: Ab sofort bis einschließlich Montag, 6. Juni 2022 bietet sich die einmalige Möglichkeit, 3 Tickets fürs Festival zu kaufen, dabei 4 Tickets zu bekommen – und 40 € zu sparen.

Sehet hier auch neue Infos zum Spielplan sowie zur Örtlichkeit.

Running Order:

Location: