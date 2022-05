ROLLING STONE präsentiert: Pure & Crafted Festival 2022 in Berlin

Das Pure & Crafted Festival „feiert mit dem Dreiklang aus Musik, Motorrad und New Heritage“ am 1. Juli 2022 „klassische Indie-Kultur“ im Sommergarten der Messe Berlin. Inmitten von Custom-Motorrädern, Mode und Accessoires von „James-Dean-Coolness“ und einem Motodrom für Motorrad-Akrobatik präsentiert das Pure & Crafted Acts wie Pixies, Nothing But Thieves, Altin Gün und The Vaccines. Das Line Up soll in Kürze noch aufgestockt werden.

Das Pure & Crafted steht mit „Gitarrenmusik, Custom-Motorrädern und traditionell hergestellter Bekleidung“ für die „Rückbesinnung auf traditionelle Werte“. Der Name des Festivals knüpfe an die Attribute „handgemacht, unverfälscht und unverwüstlich“ an, für die das Event stehe, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Festival bietet mit einer Hauptbühne, einer Custom-Ausstellerfläche, dem General Store sowie einem Kinosaal, Food-Trucks und kleinen Musikbühnen unzählige Attraktionen für Besucher*innen.

In der „Wheels Area“ finden sich „die Stars der Custom-Szene“, die sich mit dem Umbau von Motorrädern beschäftigen. Bei der Ausstellung ihrer „neuesten Prachtstücke“ sind die Macher hinter „Kingston Customs“, „Renard Speedshop“ oder „WalzWerk“ selbst anwesend und „immer für eine Fachsimpelei zu haben“.

Der „General Store“ befindet sich im „50er-Jahre-Prachtbau des Sommergartens“. Dort stehen Mode und Accessoires zum Verkauf, „die Materialechtheit und James-Dean-Coolness zu einem zeitlosen Look kombinieren“. Angekündigt wurden bereits Aussteller wie „Bad & Bold“, „SA1NT“ oder „Blundstone“.

Für den „ultimativen Nervenkitzel“ sollen die Motorrad-Akrobaten um Donald Ganslmeier sorgen. Sie werden an der Steilwand des Motodroms „die Schwerkraft verlachen“.

Obwohl das Pure & Crafted 2022 nur einen Tag geht, bleiben einige Elemente des Events noch zwei weitere Tage erhalten. Das Festival geht direkt in die „BMW Motorrad Days“ über. Dort kann vom 2. bis zum 3. Juli „tief in die Welt der BMW-Motorradenthusiasten eingetaucht“ werden. General Store, Wheels Area und das Motodrom bleiben währenddessen geöffnet.

Tickets für das Festival kosten 40 Euro und sind bereits über die Festival-Website erhältlich.

ROLLING STONE präsentiert Pure & Crafted 2022:

01. Juli 2022 – Sommergarten der Berliner Messe