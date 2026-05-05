Will keiner mehr die Pussycat Dolls sehen?

The Pussycat Dolls haben den Nordamerika-Teil ihrer bevorstehenden Reunion-Tour abgesagt – nach einem „ehrlichen Blick“ auf ihre erste Tournee seit 17 Jahren.

Die Gruppe – heute bestehend aus Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt und Ashley Roberts – gab am Montag die Entscheidung bekannt, alle US-Shows bis auf eine zu streichen. Warum der „ehrliche Blick“ zu diesem Schritt führte, ließen die drei offen; „Variety“ nennt als Grund schwache Ticketverkäufe, über die in den sozialen Medien bereits ausgiebig gespottet worden war.

„Dolls: Wir möchten euch ein wichtiges Update mitteilen“, schrieben the Pussycat Dolls auf Social Media. „Als wir die PCD FOREVER Tour ankündigten, hofften wir, die Show zu Fans auf der ganzen Welt zu bringen. Nach einem ehrlichen Blick auf den Nordamerika-Teil haben wir die schwere und herzzerreißende Entscheidung getroffen, alle Nordamerika-Dates bis auf einen abzusagen.“

Nur WeHo Pride bleibt

Der einzige verbleibende US-Termin der Pussycat Dolls ist ein Auftritt am 6. Juni beim WeHo Pride in Los Angeles. „Wir können uns keinen bedeutungsvolleren Ort vorstellen, um mit unseren Fans zu feiern“, erklärte die Gruppe. „Die LGBTQ+-Community hat uns während unserer gesamten Karriere so viel Liebe und Unterstützung entgegengebracht, und wir sind geehrt, Teil eines Wochenendes zu sein, das in Freude, Pride, Musik und gewählter Familie verwurzelt ist.“

Bereits 2020 hatten the Pussycat Dolls angekündigt, erstmals seit 2009 wieder gemeinsam auf Tour zu gehen – doch die Covid-Pandemie und anschließende rechtliche Auseinandersetzungen durchkreuzten diese Pläne. Danach sollte die PCD Forever Tour den 20. Jahrestag ihres Debütalbums feiern, doch die Nachfrage reichte zumindest in den USA nicht aus, um Arenen zu füllen: Die Pussycat Dolls teilten am Montag ebenfalls mit, dass ihre internationalen Auftritte wie geplant stattfinden.

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„Unsere UK- und Europa-Dates gehen wie geplant weiter, und die Resonanz war unglaublich – mehrere Shows sind bereits ausverkauft“, ergänzte die Gruppe. „Wir stecken alles in diese Show, um sie zu einer echten Feier der Musik und der Erinnerungen zu machen – für die Fans, die von Anfang an dabei waren, und für alle, die uns gerade erst entdecken. Wir arbeiten hart daran, die Show zu erschaffen, von der wir immer geträumt haben. Wir können es kaum erwarten, diese Reunion nach Europa zu bringen und diese Abende unvergesslich zu machen.“

Weitere Absagen im Musikbusiness

The Pussycat Dolls sind damit die dritte namhafte Künstlergruppe in kurzer Zeit, die eine Tour absagt – nach Zayn Malik und Meghan Trainor. Post Malone strich zudem ein Drittel seiner Big Ass Stadium Tour Part 2, um sein neues Album fertigzustellen.